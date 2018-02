Chi è Eva Pevarello, in gara tra i giovani a Sanremo

Eva Pevarello è una dei concorrenti in gara al 68esimo Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, cioè quella dedicata ai giovani. Eva Pevarello ha 27 anni ed è famosa soprattutto perché ha partecipato a X Factor 10, nel 2016, arrivando terza e distinguendosi per una storia particolare. Eva Pevarello canterà questa sera al Festival di Sanremo “Cosa ti salverà”, una sua nuova canzone uscita una settimana fa. Gli altri cantanti che si esibiranno questa sera nella categoria “Nuove proposte” sono Mudimbi, Ultimo e Leonardo Monteiro.

Eva Pevarello è nata in provincia di Vicenza, e prima di partecipare a X Factor faceva la tatuatrice. Come ha raccontato lei stessa, fino ai sei anni ha vissuto con i genitori in un luna park, spostandosi spesso. Ha studiato disegno e ha iniziato a cantare in una band chiamata Le quote rosa, tutta composta da giovani donne. A X Factor era nella squadra di Manuel Agnelli, il cantante degli Afterhours, e ha attirato l’attenzione dopo aver raccontato della sua professione da tatuatrice e di aver avuto una grave malattia, da cui è guarita.

Fa una musica cantautoriale, in italiano, e dopo X Factor ha aperto i concerti di Carmen Consoli e Max Gazzè, suonando poi anche al festival Mi Ami di Milano, all’Home Festival di Treviso, a Firenze Rocks e a Collisioni a Barolo, in Piemonte.