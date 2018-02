Ermal Meta e Fabrizio Moro, che sono ancora in gara a Sanremo

Ermal Meta è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo, a cui partecipa insieme a insieme a Fabrizio Moro. È un musicista e cantautore albanese naturalizzato italiano, e stasera canterà la canzone “Non mi avete fatto niente”: Meta e Moro ne hanno scritta il testo dopo l’attentato di Manchester al concerto della popstar americana Ariana Grande e se ne è parlato molto negli ultimi giorni dopo che è stata accusata di violare il regolamento del Festival, perché molto simile a una canzone già presentata e poi scartata nel 2016. Alla fine la direzione del concorso ha deciso che “Non mi avete fatto niente” può rimanere in gara.

Ermal Meta (è il suo vero nome) è nato in Albania e vive in Italia da quando aveva 13 anni: si trasferì a Bari, in Puglia, insieme alla famiglia. Iniziò a fare musica facendo il chitarrista nel gruppo Ameba 4, che partecipò al Festival di Sanremo del 2006 nella sezione dedicata ai giovani: la canzone si intitolava “Rido… forse mi sbaglio”. Sempre insieme agli Ameba 4, incise un album per l’importante Sugar Music, la casa discografica di Caterina Caselli. Poco dopo l’uscita di quell’album il gruppo si sciolse e nel 2007 Meta fondò il gruppo La Fame di Camilla, che tra il 2009 e il 2012 fece tre dischi. Nel 2010 partecipò di nuovo a Sanremo, sempre nella categoria riservata ai giovani. Anche quel gruppo si sciolse ed Ermal Meta è solista dal 2012. Oltre che cantante è anche un apprezzato compositore: ha scritto canzoni per Patty Pravo, Marco Mengoni, Emma, Giusy Ferreri e Francesca Michielin, tra gli altri.

Meta ha anche inciso le canzoni “Tutto si muove” e “Volevo perdonarti, almeno”, che potreste aver sentito se guardavate la serie tv Braccialetti rossi.

Meta ha partecipato a Sanremo nella categoria delle “nuove proposte” per la terza volta nel 2016 con la canzone “Odio le favole”. L’anno scorso, invece, è stato in gara nella categoria principale, “Campioni”: portò la canzone “Vietato morire” con cui arrivò terzo.

A Il Cairo non lo sanno che ore sono adesso

Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso

In Francia c’è un concerto

la gente si diverte

Qualcuno canta forte

Qualcuno grida a morte

A Londra piove sempre ma oggi non fa male

Il cielo non fa sconti neanche a un funerale

A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna

Di gente sull’asfalto e sangue nella fogna

E questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra

Ferito nei suoi organi dall’Asia all’Inghilterra

Galassie di persone disperse nello spazio

Ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio

Di madri senza figli, di figli senza padri

Di volti illuminati come muri senza quadri

Minuti di silenzio spezzati da una voce

Non mi avete fatto niente

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

C’è chi si fa la croce

E chi prega sui tappeti

Le chiese e le moschee

l’Imàm e tutti i preti

Ingressi separati della stessa casa

Miliardi di persone che sperano in qualcosa

Braccia senza mani

Facce senza nomi

Scambiamoci la pelle

In fondo siamo umani

Perché la nostra vita non è un punto di vista

E non esiste bomba pacifista

Non mi avete fatto niente

Non mi avete tolto niente

Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Le vostre inutili guerre

Cadranno i grattaceli

E le metropolitane

I muri di contrasto alzati per il pane

Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino

Il mondo si rialza

Col sorriso di un bambino

Col sorriso di un bambino

Col sorriso di un bambino

Non mi avete fatto niente

Non avete avuto niente

Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente

Le vostre inutili guerre

Non mi avete tolto niente

Le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente

Le vostre inutili guerre

Non avete avuto niente

Le vostre inutili guerre

Sono consapevole che tutto più non torna

La felicità volava

Come vola via una bolla