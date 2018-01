Le previsioni meteo per domani, martedì 23 gennaio, dicono che sarà un altro giorno di bel tempo, nel Nord Italia: cielo azzurro e sole. Anche al Centro e in Sardegna farà bello fino a poco prima di sera, quando arriveranno le nuvole (ma non la pioggia). Ci saranno invece nubi per la maggior parte della giornata su certe aree del Sud Italia, soprattutto su Calabria e Sicilia: potrebbe piovere nel pomeriggio e in serata. Le temperature (sia massime che minime) dovrebbero aumentare un po’ dappertutto, fatta eccezione per la Pianura Padana dove, guarda un po’, è prevista anche la nebbia. Strano, non succede mai.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.