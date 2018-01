Le previsioni del tempo di domani, giovedì 18 gennaio

Per giovedì 18 gennaio il meteo dell’Aeronautica Militare prevede sole quasi ovunque, da Nord a Sud: guardare la mappa dell’Italia con le previsioni di domani è un toccasana per quelli tra di noi che arrivano da giorni di pioggia e cielo perennemente coperto. Ok, a guardare meglio si nota anche qualche nube, ma non saranno molte: si concentreranno sulle Alpi nord-occidentali e in Puglia. Dal pomeriggio il tempo peggiorerà invece, quindi va bene, forse vi abbiamo un po’ illusi: nel corso della giornata le nuvole arriveranno in diverse parti d’Italia, principalmente nelle aree del Centro che affacciano sul Tirreno. In serata potrebbe salire la nebbia in pianura Padana, piovere in Lazio e in Toscana e nevicare sulle Alpi.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.