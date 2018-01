Le previsioni meteo per domani, lunedì 15 gennaio

Le nuvole che oggi coprono gran parte del paese si diraderanno già da lunedì. Le previsioni per l’inizio della prossima settimana dicono che nelle prime ore del mattino il cielo sarà coperto quasi ovunque, con nebbia in Val Padana, nel centro Italia e lungo la Puglia, e con piogge isolate in Campania. In tarda mattinata, però, ci sarà un miglioramento generale con il cielo che si aprirà lungo l’arco alpino, nelle zone collinari vicine, nel Centro Italia e nelle regioni ioniche. Nella notte sono previste tuttavia piogge nella riviera di levante ligure, e poi a Torino, Milano e Firenze, con possibili nevicate sull’Appennino tosco-emiliano e temporali in Campania.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.