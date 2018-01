Le date dei saldi invernali 2018, in tutte le regioni

I saldi sono le vendite a prezzi scontati nel settore commerciale dell’abbigliamento: avvengono di solito in due periodi dell’anno, cioè dopo le feste natalizie e ai primi di luglio. Per gli abitanti della Basilicata, i saldi invernali del 2018 sono iniziati oggi, martedì 2 gennaio; da domani anche in Valle d’Aosta si potranno sfruttare sconti e promozioni, mentre la maggior parte degli italiani dovrà aspettare venerdì 5 gennaio. Solo in Campania bisognerà pazientare un giorno in più, fino a sabato 6 gennaio. Le date della fine dei saldi, invece, saranno molto diverse da regione a regione: se in Trentino finiranno già il 16 febbraio, in Campania avranno tempo fino al 2 aprile. La maggior parte di voi potrà comunque fare acquisti a prezzi scontati fino alla fine di febbraio o l’inizio di marzo.

Se sapete già di non riuscire a resistere fino all’inizio dei saldi, o se siete di quelli che odiano lo shopping tradizionale e preferiscono fare acquisti online, dovete sapere che anche molti siti di e-commerce aderiscono al periodo di promozioni: Amazon fa sconti sull’abbigliamento fino al 50 per cento, fino al 28 febbraio.

Le date di inizio e di fine dei saldi invernali, regione per regione

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio 2018 – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio

Secondo il Codacons, i saldi invernali 2018 avranno poco successo: l’associazione ha messo in dubbio la convenienza di fissare i saldi dopo le feste (e non prima), e ha chiesto di istituzionalizzare invece il “Black Friday”, la giornata di saldi che cade a fine novembre e che ormai riguarda sia i siti di e-commerce che i negozi “fisici”.

Ancora una volta le vendite durante i saldi faranno registrare una contrazione. Le famiglie infatti non prevedono di effettuare grandi acquisti durante gli sconti né dedicheranno significativi budget di spesa ai saldi, al punto che solo il 40 per cento degli italiani conta di approfittare delle vendite di fine stagione per fare qualche acquisto nei negozi. […] Il budget medio nazionale dedicato ai saldi invernali scenderà a una media di 168 euro a famiglia, con una contrazione del 4 per cento rispetto agli sconti di fine stagione del 2017.

La storia dei saldi, e perché si chiamano così

Il “saldo”, nel lessico commerciale, è la differenza tra le entrate e le uscite, che può essere positiva o negativa. I “saldi” sono quindi ciò che è rimasto invenduto in un negozio alla fine della stagione, e la vendita stessa di quei capi invenduti.

I saldi non esistono solo qui da noi: molti paesi europei stabiliscono legislazioni particolari per le vendite promozionali. In Italia, le prime leggi che hanno interessato le vendite straordinarie risalgono al periodo fascista: furono introdotte le due categorie delle “vendite straordinarie” e delle “vendite di liquidazione”. All’epoca, i commercianti potevano scegliere liberamente il periodo dell’anno in cui fare le vendite straordinarie.

Nel 1980, una legge stabilì che le Camere di commercio avrebbero deciso i periodi dell’anno, al massimo due, in cui si potevano tenere i saldi, e che i saldi non sarebbero potuti durare più di quattro settimane. La pubblicità non poteva essere “ingannevole” e il venditore aveva l’obbligo di dimostrare, in caso di controlli, che aveva effettivamente fatto gli sconti promessi rispetto ai prezzi precedenti. Nel 1998 si intervenne ancora sulle date, stabilendo che fossero le singole regioni a decidere quando poter iniziare i saldi.

Consigli per affrontare i saldi ed evitare le fregature

Per poter fare i saldi, i negozi devono rispettare alcune regole.

Il prezzo originale di ogni prodotto in saldo, per esempio, deve essere sempre indicato in modo chiaro e inequivocabile, vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato (quindi occhio alle nuove etichette che coprono il prezzo originale).

Inoltre le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo da non essere confuse. Qui ci sono i consigli della Guardia di Finanza per evitare truffe nel periodo dei saldi.

La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda.

Anche il Codacons ha pubblicato sul proprio sito 10 consigli per fare acquisti in sicurezza.