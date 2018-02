Cosa c’è stasera in TV

Stasera, martedì 20 febbraio, ci sarà il primo episodio della fiction È arrivata la felicità 2 (la prima stagione è stato uno dei maggiori successi nella categoria “commedie sentimentali della Rai”). E sarà l’esordio anche di Il candidato va alle elezioni, il nuovo programma politico di TV8 in cui Pif incontrerà i candidati delle prossime elezioni politiche. I film: potete scegliere tra il quinto capitolo di Harry Potter, il primo di Lara Croft o l’ultima apparizione di sempre di John Wayne. Se no c’è Il nome della rosa su Rai Movie, per riscattarvi di tutte le volte che avete iniziato e non finito il libro (penitenziagite!). Libro che, comunque, Umberto Eco odiava: quindi potete anche non guardare il film senza sensi di colpa. Infine ci saranno i soliti appuntamenti settimanali, quelli che ci ricordano che giorno è oggi: L’isola dei famosi, Stasera tutto è possibile, #cartabianca e Dimartedì.

Rai Uno

21:25 – È arrivata la felicità 2

Il primo episodio (diviso in due puntate) della seconda stagione della fiction. La prima stagione raccontava l’incontro tra Angelica (Claudia Pandolfi), proprietaria di una libreria, vedova e madre di due gemelle, e Orlando (Claudio Santamaria), un architetto separato dalla moglie che stava crescendo da solo i due figli adolescenti. Orlando era a capo del progetto di ristrutturazione della casa dove Angelica si sarebbe trasferita con il futuro marito dopo il matrimonio. I personaggi di Pandolfi e Santamaria iniziavano quindi a conoscersi meglio, finendo immancabilmente per innamorarsi. La seconda stagione sarà composta da 24 episodi divisi in 12 puntate.

Rai Due

21:20 – Stasera tutto è possibile

Programma comico condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a dei giochi «in un clima di sana e liberatoria allegria», dice il sito della Rai.

Siete pronti a divertirvi con #Staseratuttoepossibile? Stasera alle 21.20 su #Rai2 sesto appuntamento da non perdere! 😉 pic.twitter.com/940BAp2gjr — Rai2 (@RaiDue) February 20, 2018

Rai Tre

21:15 – #cartabianca

Una nuova puntata del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer. Tra gli altri stasera ci sarà lo scrittore Andrea Camilleri.

Rete 4

21:15 – Special Forces – liberate l’ostaggio

È un film d’azione del 2011 prodotto in Francia. Racconta di una missione delle forze speciali francesi per recuperare due ostaggi prigionieri di un gruppo di talebani in Afghanistan: sono una giornalista francese e il suo interprete, rapiti a Kabul durante la realizzazione di un servizio sulla condizione delle donne nel paese.

Canale 5

21:10 – L’isola dei famosi

Quinta puntata del programma con i personaggi famosi su un’isola deserta. L’isola in questione è in Honduras; tra i concorrenti rimasti in gara ci sono Bianca Atzei, Alessia Mancini, Francesca Cipriani e Giucas Casella. E un altro po’ di persone che sono famose grazie a internet o ad altri reality show (anche se questo tecnicamente è un survival show). La conduttrice è Alessia Marcuzzi.

Sarà la fame, sarà la stanchezza… sarà quel che sarà, ma la convivenza sull’#Isola si fa sempre più difficile 🌴💥 Pronti a scoprire tutto nel daytime di oggi? 📺 pic.twitter.com/wFiD4MpCAa — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 19, 2018

Italia Uno

21:20 – Harry Potter e l’ordine della fenice

È il quinto film tratto dalla saga di Harry Potter. Per intenderci: è quello in cui compare il personaggio interpretato da Helena Bonham Carter, Bellatrix Lestrange, si vede per la prima volta il ministero della magia e si parla di una profezia. Italia Uno sta mandando in onda l’intera saga: ha iniziato con il primo film lo scorso gennaio e finirà con l’ottavo il prossimo marzo.

La 7

21:10 – Dimartedì

Il talk show politico condotto da Giovanni Floris, che ci ricorda che giorno della settimana è.

Tv 8

21:15 – Il candidato va alle elezioni

Prima puntata del nuovo programma di Pif, incentrato sulla politica. È stato definito uno “spin-off” della trasmissione di MTV Il testimone, e ne dovrebbe quindi conservare il format. L’elemento più riconoscibile del Testimone è la piccola telecamera usata da Pif per realizzare i reportage, di cui è anche autore e conduttore. Pif incontrerà i candidati alla presidenza del Consiglio o altri esponenti dei partiti delle elezioni politiche del 4 marzo.

Un programma che racconta il nostro paese attraverso gli esponenti delle forze politiche italiane 🎙

Il candidato va alle elezioni, martedì 20 e 27 febbraio dalle 21:15 in prima visione assoluta con @pif_iltestimone 📺 pic.twitter.com/h1IuWDOtSP — TV8 (@TV8it) February 19, 2018

Iris

21:00 – Il pistolero

È un film western del 1976, l’ultimo interpretato da John Wayne: durante la produzione l’attore era già malato del tumore di cui sarebbe morto tre anni dopo, e parte del suo personaggio ricalca questa fase della sua vita. Un vecchio pistolero malato di tumore vuole vendicarsi dei suoi tre nemici storici prima di morire. Fanno parte del cast anche Ron Howard e James Stewart.

Rai Quattro

21:05 – Lara Croft: Tomb Raider

Film statunitense del 2001 dove Angelina Jolie interpreta Lara Croft, l’archeologa protagonista della serie di videogiochi Tomb Raider. Naturalmente si parla di tombe profanate e segreti arcani, ma anche di Egitto, Illuminati e alieni. Il film ha avuto un sequel (Tomb Raider: la culla della vita, sempre con Jolie) e un reboot (Tomb Raider, con Alicia Vikander).

Rai Movie

21:10 – Il nome della rosa

È un film del 1986 prodotto da Italia, Francia Germania e basato sul celebre romanzo di Umberto Eco, con Sean Connery nei panni di Guglielmo da Baskerville.

Sky

Sky Cinema Oscar

21:15 – Chi ha incastrato Roger Rabbit

Sky Cinema Family

21:00 – La ragazza del treno

Sky Cinema Comedy

21:00 – Basilicata coast to coast