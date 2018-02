Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto Sanremo

Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto il Festival di Sanremo 2018. Il duo ha vinto con la canzone “Non mi avete fatto niente”. Al secondo posto è arrivato lo Stato Sociale, al terzo Annalisa. Qui c’è la classifica completa, fino alla 20esima posizione.

Meta e Moro hanno scritto il testo di “Non mi avete fatto niente” dopo l’attentato di Manchester al concerto della popstar americana Ariana Grande. Negli ultimi giorni si era parlato molto della canzone perché era stata accusata di violare il regolamento del Festival in quanto molto simile a una canzone già presentata e poi scartata nel 2016 (e di cui Moro era autore). Alla fine la direzione del concorso aveva deciso che “Non mi avete fatto niente” poteva rimanere in gara. Sia per Meta che per Moro è la prima vittoria nella categoria principale del Festival di Sanremo.

Ermal Meta (è il suo vero nome) è nato in Albania e vive in Italia da quando aveva 13 anni: si trasferì a Bari, in Puglia, insieme alla famiglia. Iniziò a fare musica facendo il chitarrista nel gruppo Ameba 4, che partecipò al Festival di Sanremo del 2006 nella sezione dedicata ai giovani: la canzone si intitolava “Rido… forse mi sbaglio”. Sempre insieme agli Ameba 4, incise un album per l’importante Sugar Music, la casa discografica di Caterina Caselli. Poco dopo l’uscita di quell’album il gruppo si sciolse e nel 2007 Meta fondò il gruppo La Fame di Camilla, che tra il 2009 e il 2012 fece tre dischi. Nel 2010 partecipò di nuovo a Sanremo, sempre nella categoria riservata ai giovani. Anche quel gruppo si sciolse ed Ermal Meta è solista dal 2012. Oltre che cantante è anche un apprezzato compositore: ha scritto canzoni per Patty Pravo, Marco Mengoni, Emma, Giusy Ferreri e Francesca Michielin, tra gli altri.

Fabrizio Moro ha 42 anni ed è in giro da almeno venti: nella sua carriera ha pubblicato dieci dischi e partecipato sei volte a Sanremo. Divenne famoso nel 2007, quando vinse proprio la sezione Giovani di Sanremo con “Pensa”.