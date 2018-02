Sanremo 2018: i favoriti per la vittoria

Il Festival di Sanremo 2018 finisce questa sera. Quest’anno non ci sono state eliminazioni e tutti i 20 artisti sono ancora in gara. Al termine della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, dopo l’una di notte, sarà annunciato il vincitore. Queste sono le quote dei principali siti di scommesse attivi in Italia su chi potrebbe finire al primo posto. Se non siete del settore: il numero accanto a ogni artista indica in euro la cifra che ricevereste, se quell’artista dovesse vincere, dopo averci scommesso un euro.

– leggi anche: Come si vota via SMS al Festival di Sanremo

Più gli scommettitori ritengono probabile un certo risultato, e più la quota è bassa. I grandi favoriti sono Ermal meta e Fabrizio Moro, che cantano “Non mi avete fatto niente”, il cui testo è stato scritto dopo l’attentato di Manchester al concerto della popstar americana Ariana Grande. Della loro canzone si è parlato molto dopo un’accusa di aver violato il regolamento, ma poi è stato deciso che poteva restare in gara.

Le quote di Snai per Sanremo

Ermal Meta e Fabrizio Moro: 1,60

Lo Stato Sociale: 3,50

Ron: 6,50

Max Gazze: 12

Annalisa: 12

The Kolors: 15

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico: 18

Noemi: 25

Tutti gli altri artisti hanno quote più alte, tra il 30 e il 75. Snai prevede anche scommesse per il vincitore del premio della critica intitolato a Mia Martini. Il grande favorito è Ron, la cui quota è 1,40.

Le quote di Sisal Matchpoint per Sanremo

Ermal Meta e Fabrizio Moro: 1,57

Lo Stato Sociale: 5

Ron: 5

Max Gazzè: 9

Annalisa: 12

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico: 12

Diodato e Roy Paci: 20

The Kolors: 20

Tutti gli altri artisti hanno quote comprese tra 40 e 80.

Le quote di Eurobet per Sanremo

Ermal Meta e Fabrizio Moro: 1,55

Ron: 4

Lo Stato Sociale: 5

Max Gazzè: 9

Annalisa: 11

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico: 11

Diodato e Roy Paci: 21

Tutti gli altri artisti hanno quote comprese tra il 31 e il 151 (Renzo Rubino).