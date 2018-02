La classifica della prima serata del Festival di Sanremo

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo, dopo che si sono esibiti tutti i 20 artisti in gara, è stata comunicata la classifica. Le canzoni sono state votate con un sistema misto che ha tenuto conto per il 40 per cento del televoto, per il 30 per cento del giudizio dei membri della giuria della sala stampa e per il 30 per cento della giuria demoscopica, formata da 300 normali fruitori di musica scelti in modo da essere rappresentativi della popolazione italiana.

La classifica mostrata si riferisce però solo al voto espresso dalla giuria demoscopica. I 20 artisti sono stati divisi in tre categorie: blu per i più votati, giallo per quelli a metà classifica, rosso per i meno votati. A differenza dei precedenti Festival di Sanremo, quest’anno non ci saranno eliminazioni.