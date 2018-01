Cosa c’è stasera in TV

Tra i film in programma questa sera in tv ce n’è uno di Dennis Villeneuve (quello di Blade Runner 2049 e di Arrival) che vale senz’altro la pena recuperare. In alternativa potrebbe interessarvi rivedere Habemus Papam di Nanni Moretti, o forse volete dare una possibilità all’ennesimo sceneggiato sulla mafia di Rai Uno. In questo il protagonista è Sergio Castellitto. Se non siete in vena di film, potete scegliere tra i talk show del martedì, o il programma di cronaca nera di Rete 4. Per i più nostalgici, c’è un vecchio Harry Potter, e per quelli ancora più nostalgici ce n’è addirittura uno con Elvis Presley.

Rai Uno

21.25 – Rocco Chinnici, è così lieve il tuo bacio sulla fronte: film per la tv di Michele Soavi, con Sergio Castellitto e Cristiana Dell’Anna. Racconta la storia di Rocco Chinnici, magistrato siciliano che negli anni Ottanta creò il “pool antimafia”, la struttura che raggruppò i magistrati che si occupavano di mafia. Chinnici venne ucciso da Cosa nostra nel 1983.

"Un magistrato deve lavorare: ha un senso che un uomo non si tiri indietro."

La storia del magistrato #RoccoChinnici e della figlia Caterina in "È così lieve il tuo bacio sulla fronte", QUESTA SERA alle 21:25 su #Rai1 #23gennaio pic.twitter.com/LqC1GPmjL3 — Rai1 (@RaiUno) January 23, 2018

Rai Due

21.20 – Stasera Tutto è Possibile: programma comico condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a dei giochi «in un clima di sana e liberatoria allegria», dice il sito della Rai.

Rai Tre

21.15 – #cartabianca: nuova puntata del programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Questa sera alle 21:15 su @RaiTre la prima serata di #cartabianca

Entreremo nel vivo della #CampagnaElettorale e torneremo a parlare del caso #Bellomo con la testimonianza di una delle sue studentesse.

Vi aspettiamo con i nostri ospiti! pic.twitter.com/S3raEliqA3 — #cartabianca (@Cartabiancarai3) January 23, 2018

Rete 4

21.15 – Il terzo indizio: programma condotto da Barbara De Rossi su casi di cronaca nera italiani. Questa sera si parla dell’omicidio di Elena Ceste, uccisa all’inizio del 2014 a Costigliole d’Asti.

Canale 5

21.10 – La scuola più bella del mondo: film del 2014 di Luca Miniero, con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Miriam Leone. Per un equivoco, una ottima scuola del Nord invita come ospiti gli alunni di una disastrata scuola del Sud: ne esce una specie di programma di scambio.

Italia Uno

21.25 – Harry Potter e la Camera dei segreti: è il secondo film della saga di Harry Potter, uscito nel 2002, quello con il serpente gigante.

La7

21.10 – DiMartedì: nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris.

La Chiocciola: prosegue il viaggio #dimartedì tra i ragazzi al primo voto. Cosa ci diranno questa settimana? Per scoprirlo l'appuntamento è stasera, 23 gennaio, alle 21.10 su @La7tv https://t.co/7F3J7a9GPi — diMartedì (@diMartedi) January 23, 2018

TV8

21.25 – Sette anime: film del 2008 di Gabriele Muccino, con protagonista Will Smith, e con Rosario Dawson e Woody Harrelson. Un ingegnere americano provoca un incidente d’auto in cui muoiono sette persone, compresa sua moglie, e si impone di salvare la vita ad altrettante per redimersi.

Rai 4

21.05 – Sicario: film del 2015 diretto da Denis Villeneuve (quello di Blade Runner 2049 e di Arrival) e interpretato da Emily Blunt e Benicio del Toro. Per Taylor Sheridan, lo sceneggiatore e regista che lo ha ideato, fa parte di una trilogia sulla moderna frontiera americana insieme a Hell or High Water (2016) e Wind River (2017), anche se i personaggi non sono gli stessi. La protagonista di Sicario è un’agente dell’FBI che prende parte a un’operazione per contrastare il narcotraffico al confine tra Stati Uniti e Messico; nel corso del film farà fatica a capire chi è “buono” e chi “cattivo”.

Rai Movie

21.10 – Habemus Papam: film del 2011 diretto e interpretato da Nanni Moretti, con Michel Piccoli e Margherita Buy. Parla di un cardinale che subito prima di essere nominato papa ha un attacco di panico e sembra non voler accettare l’incarico. Viene allora chiamato uno psicoanalista (Moretti), che tra molte difficoltà prova a capire quale sia il problema.

Iris

21.00 – Un uomo chiamato charro: film western del 1969 con Elvis Presley, che interpreta un ex bandito che diventa sceriffo e si mette contro la sua ex banda.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Shut in

Sky Cinema Uno +24h

21.15 – Il diritto di contare

Sky Cinema Hits

21.15 – Lo stato contro Fritz Bauer

Oppure

Forse volete andare al cinema (o in qualche altro posto) a recuperare qualcuno dei film candidati agli Oscar: