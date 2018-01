Cosa c’è stasera in tv

Se alla domenica sera siete soliti vedere Che tempo che fa, questa sera ci troverete un sacco di personaggi molto famosi: tipo Meryl Streep, per capirci, e altri due di quel calibro lì. Su Rete 4 c’è un film con Harrison Ford, mentre su Italia Uno si può vedere il secondo episodio della saga Hunger Games. C’è poi un film su Libero Grassi, un imprenditore siciliano che all’inizio degli anni ’90 si rifiutò di pagare il pizzo alla mafia e per questo venne ucciso, e la prima puntata della nuova stagione di Amore criminale, che quest’anno è condotto da Veronica Pivetti.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – dove stasera saranno ospiti Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep, Luciano Ligabue e Kasia Smutniak.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.: serie tv americana sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Un classico di Rai 2.

21.50 – Bull: due episodi della serie tv americana liberamente ispirata alla vita del presentatore televisivo Phil McGraw. Il protagonista, Jason Bull, è il capo di una società che analizza i giurati di un processo per elaborare strategie di difesa vincenti, in modo da aiutare gli avvocati difensori a vincere i processi, più o meno la cosa che faceva McGraw.

⚠ Questa sera alle 21.05 non perdete @NCIS_CBS con l’ep. “La famiglia innanzitutto” e a seguire la seconda stagione di @BullCBS in prima visione assoluta con gli episodi “Gioca le tue carte” e “L’eccezione alla regola” pic.twitter.com/JeOQERm8gA — Rai2 (@RaiDue) January 14, 2018

Rai 3

20.30 – Le ragazze del ’68: programma che racconta la storia di dodici donne che hanno vissuto il ’68 e che a quel tempo avevano più o meno vent’anni.

21.30 – Amore criminale: la nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto quest’anno da Veronica Pivetti

"Quante volte le donne decidono che devono credere per forza a quello che dice l’altro?"

Torna @AmoreCriminal, con @VPivetti, in questa puntata la storia di Federica, vittima di un marito dalla doppia vita. Stasera su #Rai3 pic.twitter.com/Ixc5Is7tCb — Rai3 (@RaiTre) January 14, 2018

Rete 4

21.15 – Sotto il segno del pericolo: anche questa settimana, un film con Harrison Ford. Qui interpreta un analista della CIA che si ritrova immischiato in grossi e loschi affari legati al narcotraffico.

Canale 5

21.10 – Liberi Sognatori – A testa alta, Libero Grassi: un film per la tv in cui Giorgio Tirabassi interpreta Libero Grassi, un imprenditore palermitano che si rifiutò di pagare il pizzo e denunciò il clan che gli aveva intimato di farlo.

Italia Uno

21.20 – Hunger Games – La ragazza di fuoco: secondo film della trilogia tratta dai romanzi di Suzanne Collins, con Jennifer Lawrence. Dopo aver vinto i precedenti Hunger Games, il personaggio di Lawrence è obbligato a fare il “tour della vittoria” e fingere di essere innamorata del suo compagno di battaglia.

La7

20.30 – Non è l’Arena: il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Questa sera sarà ospite la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Sarà il Sindaco di Roma Virginia Raggi la protagonista del primo faccia a faccia politico di #nonelarena questa sera su @La7tv. Massimo Giletti la intervisterà sulla situazione della capitale dopo un anno e mezzo di mandato, ma anche su tematiche di politica nazionale. — Non è l'Arena (@nonelarena) January 14, 2018

TV8

21.15 – Men in black 3: come negli altri, Will Smith e Tommy Lee Jones sono gli agenti segreti J e K, impegnati a combattere gli alieni. In questo film Smith deve tornare indietro nel tempo, negli anni in cui K era appena entrato in servizio, per evitare che lui muoia da giovane.

Rai 4

21.03 – Premonitions: un film d’azione con Anthony Hopkins e Colin Farrell. Il primo è un agente speciale dell’FBI e sensitivo ormai in pensione che viene chiamato da un collega in difficoltà nel risolvere una serie di omicidi. Cercando di aiutarlo, il personaggio di Hopkins si accorge che hanno a che fare con un serial killer a sua volta sensitivo e con capacità molto superiori alle sue.

Iris

20.59 – Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni: commedia italiana con Adriano Celentano e Corinne Clery, che fa la parodia ai film di gangster.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — L’amore oltre la guerra

Sky Cinema Passion

21.00 — Perché te lo dice mamma

Sky Cinema Classics

21.00 — Staying Alive