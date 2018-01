Roberto Maroni non si ricandiderà alla presidenza della Lombardia

Secondo diverse fonti attendibili il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni starebbe per annunciare di non volersi ricandidare alle elezioni regionali in programma il 4 marzo. L’ipotesi è stata confermata ufficialmente anche dal comunicato seguito all’incontro di oggi per la formazione di una coalizione nazionale del centrodestra per le elezioni del parlamento che si terranno lo stesso giorno.

Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato

Roberto Maroni era ritenuto fino a oggi il candidato favorito alla vittoria nelle elezioni lombarde: il suo eventuale ritiro – è stata annunciata una conferenza stampa per lunedì alle 12 – darebbe maggiori opportunità al candidato del centrosinistra Giorgio Gori, attualmente sindaco di Bergamo, considerata la minore forza dei rappresentanti del centrodestra di cui stanno circolando i nomi, dall’ex ministro Maria Stella Gelmini all’ex sindaco di Varese Attilio Fontana.