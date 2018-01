Cosa c’è stasera in tv

La programmazione televisiva non ha ancora ripreso i suoi ritmi regolari; i palinsesti sono pieni di film, qualcuno pregevole e altri meno. Su cielo danno Brokeback Mountain, se ancora non l’avete visto; se cercate qualcosa di più leggero potete (ri)vedere Il mio grosso grasso matrimonio greco su TV8 oppure Una promessa è una promessa su Paramount Channel (che però lo trasmette un po’ fuori tempo massimo, va detto). Su Rai Uno ci sarà invece la prima partita del calcio professionistico italiano nel 2018: Napoli-Atalanta, valida per i quarti di Coppa Italia.

Rai Uno

20.30 – Napoli-Atalanta: è una partita dei quarti di finale di Coppa Italia, l’ultima fase a eliminazione diretta del torneo. Il Napoli viene da un periodo così così e dovrebbe giocare con qualche riserva, l’Atalanta ha appena perso a sorpresa in casa contro il Cagliari e probabilmente schiererà i titolari. Domani sarà in programma l’ultima partita dei quarti, Juventus-Torino.

Rai Due

21.05 – Una notte al museo: è una commedia di buon successo con Ben Stiller – che interpreta un custode del Museo di storia naturale di New York – e un sacco di guest star famose. Negli anni successivi ha anche avuto due sequel, il primo dei quali andrà in onda domani sempre su Rai Due.

Rai Tre

21.15 – Tristano e Isotta: trasposizione americana della nota leggenda medievale; lui è interpretato da James Franco, lei da Sophia Myles (l’avete vista negli ultimi Transformers). Ai tempi le recensioni furono piuttosto negative.

Rete 4

21.15 – Il ragazzo di campagna: è una delle commedie più famose di Renato Pozzetto, in cui il comico interpreta Artemio, un uomo di 40 anni della periferia lombarda che decide di trasferirsi a Milano per scappare dal suo noioso paesino. Taaac.

Canale 5

21.13 – Victoria: quinta puntata della serie britannica sulla vita della regina Vittoria, interpretata dall’attrice britannica Jenna Coleman. La serie ha ottenuto buone recensioni: di recente ne è uscita una seconda stagione, a cui seguirà una terza.

Italia 1

21.20 – Nek in arena: la registrazione del concerto che Nek ha tenuto il 21 maggio 2017 all’Arena di Verona, dove ha suonato per la prima volta nella sua carriera.

La7

21.10 – Atlantide: stasera il programma di approfondimento di Andrea Purgatori si occuperà della città di Firenze all’epoca del Rinascimento.

Rai Quattro

21.04 – Transcendence: è un film di fantascienza del 2014 con Johnny Depp, Morgan Freeman e Kate Mara. La trama è piuttosto intricata e parla di intelligenza artificiale, esperimenti sugli esseri umani e gruppi terroristici neo-luddisti. Ai tempi venne stroncato dalla critica, ma incassò comunque più di 100 milioni di dollari.

TV8

21.20 – Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco: è stata una delle commedie di maggior successo dei primi anni Duemila. Prodotta con pochi milioni di dollari, ne incassò più di 350 e ottenne persino una nomination agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale. È ambientata a Chicago e racconta le difficoltà di Toula, una timida ma indipendente ragazza di origini greche, a fare accettare alla sua famiglia il suo fidanzato Ian, che ha il difetto di non essere greco.

Rai Movie

21.10 – Padri e figlie: è l’ultimo film “americano” di Gabriele Muccino. Si divide sostanzialmente in due: la prima parte racconta la storia di uno scrittore poco noto – Russell Crowe – che ottiene il successo scrivendo un romanzo su sua figlia, che però a un certo punto deve abbandonare per curarsi da una grave malattia. La seconda parte è incentrata sulla figlia, ormai grande e alle prese con una relazione complicata. Padri e figlie è stato un notevole insuccesso sia di critica sia di incassi.

Paramount Channel

21.10 – Una promessa è una promessa: film natalizio con Arnold Schwarzenegger nella parte di un padre piuttosto assente che cerca in tutti i modi di comprare un certo regalo di Natale per suo figlio, dopo essersene dimenticato per giorni. Il produttore è Chris Columbus, quello di Mamma, ho perso l’aereo e dei primi Harry Potter.

Cielo

21.15 – I segreti di Brokeback Mountain: forse il film più famoso di Ang Lee, tratto da un racconto di Annie Proulx pubblicato sul New Yorker. Racconta della storia d’amore fra due cowboy del Wyoming, interpretati da Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. Vinse tre Oscar – miglior regia, sceneggiatura e colonna sonora – e piacque moltissimo ai critici. La sceneggiatura premiata l’ha scritta lo scrittore texano Larry McMurtry.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Ghost in The Shell

Sky Cinema +24, 21.15: L’ora legale

Sky Cinema Family, 21: L’acchiappadenti

