Su Netflix c’è il Capodanno in anticipo, per i bambini

Anche quest’anno Netflix ha messo online diversi brevi video con dei conti alla rovescia per il nuovo anno, per permettere ai genitori di festeggiare in anticipo il Capodanno con i loro bambini, prima della mezzanotte, in modo da poterli mettere a letto presto e poi festeggiare all’ora giusta l’arrivo del nuovo anno. Sul sito di Netflix nella sezione “Kids” si può scegliere tra 10 video, con protagonisti diversi legati a cartoni animati o serie tv: c’è quello Beat Bugs, quello di Troll Hunters e quello di Skylanders Accademy, per esempio.