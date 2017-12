Cosa c’è stasera in tv

Questa sera in tv ci saranno moltissimi film. Per esempio ce ne sono due, i più recenti, che vanno bene sia per gli adulti che per i bambini: Il ragazzo invisibile, diretto da Gabriele Salvatores e uscito nel 2014, e il film di animazione della DreamWorks Le 5 leggende, in cui uno dei personaggi è un Babbo Natale molto muscoloso e tutto tatuato. Su Rete 4 verrà trasmesso Planet Earth II, il documentario sugli animali della BBC, realizzato con tecnologie di ripresa modernissime per il quale sono stati necessari quattro anni di produzione.

Gli spettatori più fedeli non si preoccupino: su La7, manco a dirlo, c’è l’ispettore Barnaby.

Rai 1

21.25 – Il ragazzo invisibile: è un film di Gabriele Salvatores uscito nel 2014. Il protagonista è un ragazzino che vive da solo con la madre e che viene maltrattato a scuola da un gruppo di bulli. A un certo punto scopre di avere un superpotere che gli permette di diventare invisibile.

Rai 2

21.05 – I love shopping: è uno dei film tratti dai libri di Sophie Kinsella, nei quali la protagonista è una ragazza piena di debiti perché ama fare acquisti (eh sì, da qui il titolo). Il suo sogno sarebbe quello di lavorare in una rivista di moda, ma viene assunta da un’azienda che si occupa di risparmio.

Rai 3

20.30 – Gangs of New York: è un film del 2002 con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz. È ambientato a metà dell’Ottocento e racconta le vicende legate alle lotte tra gruppi di irlandesi e americani per gestire gli affari illeciti della città.

Rete 4

21.15 – Planet Earth II Le Meraviglie Della Natura – Giungla Deserti : è una replica dei documentari della BBC che Rete 4 aveva già trasmesso a marzo: se non sapete di cosa si tratta potete dare un’occhiata qui.

Canale 5

21.10 – Umberto Tozzi – 40 anni che ti amo – Concerto: il video del concerto che Umberto Tozzi ha fatto lo scorso 14 ottobre. Insieme a lui hanno cantato Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf.

Domani in prima serata su Canale 5, le immagini del mio concerto all'Arena di Verona! Che bello rivivere con voi un'emozione tanto grande! Insieme a me sul palco ci saranno @morandi_g ,@enricoruggeri , @RafRiefoli ,@lealiofficial , @marcomasini64 e Al Bano ! Vi aspetto @rtl1025 pic.twitter.com/4jHZJ3kLsi — Umberto Tozzi (@UmbertoTozzi) December 29, 2017

Italia 1

21.35 – Le 5 leggende: è un film di animazione della DreamWorks dove Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua, Sandman e Jack Frost si trovano a lottare contro l’Uomo nero che ha deciso di entrare nelle menti di tutti i bambini per spaventarli.

La7

21.20 – L’ispettore Barnaby: due episodi della diciannovesima stagione della serie tv poliziesca britannica. È ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.

TV8

21.20 – Una sposa per Natale: è un film per la tv in cui i protagonisti sono una ragazza che è arrivata molto vicina al matrimonio già tre volte e un ragazzo che ha scommesso con gli amici di riuscire a sposarsi entro Natale. Difficile dire come andrà a finire.

Rai 4

21.05 – Gomorra 1: l’undicesimo e il dodicesimo episodio della prima stagione della serie ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Su Sky Atlantic sono stati trasmessi gli episodi della terza stagione.

Alle 21.00 imperdibile appuntamento con il finale di stagione di #GomorraLaSerie: gli episodi "100 modi per uccidere" e "Gli Immortali" della Stagione 1 pic.twitter.com/HlWlHRLSsU — Rai4 (@RaiQuattro) December 30, 2017

Iris

21.00 – Sessomatto: è un film a episodi tutti dedicati al sesso. È uscito nel 1973 ed è diretto da Dino Risi.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – The Founder

Sky Cinema Passion

21.00 – Sette Anime

Sky Cinema Cult

21.00 – Saint Amour