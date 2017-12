Dove vedere Milan-Inter di Coppa Italia in diretta TV e in streaming

Milan e Inter giocheranno stasera il secondo quarto di finale della Coppa Italia 2017/2018. La partita si disputerà alle 21.00 al Meazza di Milano e sarà arbitrata da Marco Guida.

A poco più di due mesi dal derby di andata disputato in campionato, stasera Milan e Inter si ritroveranno ai quarti di finale di Coppa Italia: una partita secca, senza ritorno, che deciderà la squadra che andrà a giocare contro la Lazio in semifinale. Sia Inter che Milan hanno disputato solamente una partita di Coppa Italia, prima di ritrovarsi in semifinale: il Milan ha eliminato l’Hellas Verona con il risultato di 3-0 mentre l’Inter ha sconfitto solamente ai calci di rigore il Pordenone, squadra che disputa il campionato di Serie C.

L’allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha definito la partita di stasera una “finale mondiale”. Il Milan ha infatti bisogno di vincere per cercare di interrompere la serie di brutti risultati degli ultimi mesi: l’ultima netta sconfitta è arrivata quattro giorni fa in casa contro l’Atalanta. Anche l’Inter non sta passando un bel periodo. Dopo un inizio di campionato molto buono, ha perso le ultime due partite di campionato contro Udinese e Sassuolo, due avversarie ampiamente alla sua portata.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic, Bonaventura

Inter (4-2-3-1) Padelli; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Eder; Icardi

Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e in streaming

Come tutte le partite dei turni finali di Coppa Italia, Milan-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD o in streaming dal sito o dall’applicazione di Rai Play, la piattaforma streaming e on demand della Rai. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.