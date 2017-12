Cosa c’è stasera in TV

La programmazione televisiva del giorno di Natale è ricca di cose adatte ai bambini, alcune non troppo vecchie, come Big Hero 6, altre un po’ vecchiotte, come Karate Kid II. C’è anche una commedia davvero vecchia – Sette spose per sette fratelli – e un film di Wes Anderson, per un Natale hipster. Poi a Voyager si parla della leggenda di San Nicola, anche noto come Babbo Natale.



Rai 1

21.25 – Belle & Sebastien – L’avventura continua: è un film del 2015, sequel di Belle & Sebastien, diretto da Christian Duguay e interpretato da Félix Bossuet e Tchéky Karyo. Racconta le avventure di Sebastien durante la spedizione di salvataggio che intraprende insieme al nonno e al suo cane per ritrovare Angelina, che è stata data per morta dopo un incidente aereo mentre tornava dalla guerra.



Rai 2

21.20 – Voyager – Ai confini della conoscenza: puntata speciale di Natale del programma che parla dei misteri della natura e della storia, con Roberto Giacobbo. Stasera si parla di San Nicola.

Rai 3

21.15 – Big Hero 6: è un film d’animazione uscito nel 2014 e diretto da Don Hall e Chris Williams, ispirato all’omonimo fumetto Marvel. Racconta del legame speciale che si crea tra un bambino prodigio della robotica, Hiro, e un robot gonfiabile molto grande, di nome Baymax.



Rete 4

21.30 – Sette spose per sette fratelli: è una commedia musicale uscita nel 1954, diretto da Stanley Donen e interpretato da Julie Newmeyer e Jane Powell. Racconta una storia piuttosto assurda: sette fratelli vivono in una casa isolata tra i monti e a un certo punto il maggiore, Adamo, conosce Milly e le chiede di sposarlo. Milly si ritrova a dover badare non solo ad Adamo, ma anche ai suoi sei fratelli, almeno fino a quando non vengono rapite altre sei donne che diventeranno le loro mogli. Il film vinse un Oscar nel 1954 per la miglior colonna sonora.



Canale 5

21.11 – Il peggior Natale della mia vita: commedia italiana del 2012 con Fabio De Luigi, Diego Abatantuono, Cristiana Capotondi e Laura Chiatti, tra gli altri. È il sequel di La peggior settimana della mia vita. Le cose che fanno ridere girano intorno a due gravidanze e a un presunto morto.



Italia 1

21.15 – Now you see me – I maghi del crimine: film del 2013 con Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Michael Caine e Woody Harrelson, tra gli altri, che mette insieme il genere dei film sugli illusionisti e quello dei film sui grandi furti. È fatto tutto di misteri e rivelazioni fino a una rivelazione più grossa delle altre.



La 7

20.30 – La gang del bosco: film di animazione del 2006 che ha per protagonisti un gruppo di animali selvatici che rubano il cibo agli esseri umani e devono fare i conti con il fatto che il bosco in cui vivono è stato ridotto per la costruzione di case. Il personaggio principale è un procione, ma ci sono anche una tartaruga, uno scoiattolo, due opossum, dei porcospini e una moffetta.



TV 8

21.20 – Karate Kid II – La storia continua: è quello ambientato a Okinawa, dove il maestro Miyagi deve sistemare alcuni problemi di gioventù e lo fa con l’aiuto del suo allievo Daniel, che si innamora di una ragazza giapponese.



Rai Quattro

21.04 – Grand Budapest Hotel: l’ultimo film di Wes Anderson uscito al cinema, nel 2014, che si può riguardare in attesa di quello che arriverà nel 2018, Isle of dogs. Il film inizia con una serie di flashback: dai giorni nostri al 1985, poi al 1968 e infine al 1932, dove si svolge la maggior parte della storia. Al centro c’è un hotel di lusso che si trova nell’immaginaria Repubblica di Zubrowka, nell’Europa orientale. Ci sono soldati nazisti, voglie a forma di Messico, dolci e inquadrature simmetriche, oltre a tanti grandi attori, come Ralph Fiennes. Se apprezzate Wes Anderson e il suo stile lo avrete sicuramente già visto e potrebbe piacervi rivederlo; se non avete mai visto un film di Wes Anderson è un ottimo modo per iniziare.



Iris

21.00 – Jack Frost: classico film natalizio per ragazzi, del 1998. È quello in cui un ragazzino fa amicizia con un pupazzo di neve in cui si è reincarnato suo padre, morto un po’ di tempo prima e interpretato da Michael Keaton.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La Bella e la Bestia

Sky Cinema Passion

21.00 – Allied. Un’ombra nascosta

Sky Cinema Classics

21.00 – Il paradiso può attendere

Mettiamo che

Mettiamo che questo 25 dicembre vogliate vedere qualcosa di diverso, per una volta. Provate con Netflix. C’è anche Fantaghirò.