Varie di cronaca

Un po’ di link a cose che sono successe, su cui siamo sbrigativi – scusate – per affollamento di notizie al ritorno dalle vacanze. Nelle settimane prossime ne riprenderemo altre.

– ci sono agitazioni all’ Espresso , settimanale con una ininterrotta storia di agitazioni da quando è stato venduto dal gruppo GEDI due anni fa. La redazione ha annunciato uno sciopero lunedì scorso, l’editore e il direttore hanno risposto per le rime, i giornalisti si sono arrabbiati ulteriormente.

– il Washington Post ha pubblicato un lungo articolo dell’editore del New York Times, allarmato sui rischi per la libertà di informazione se Trump dovesse vincere le elezioni.

– ha fatto un ulteriore progresso verso l’introduzione ufficiale la norma italiana sulla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, quella chiamata “legge bavaglio” dai suoi critici, con critiche e altre critiche ai critici.

– gli ultimi dati di bilancio del Guardian, il più importante quotidiano britannico, non sono buoni: il giornale ha annunciato di volersi muovere verso altri ambiti di ricavo, a cominciare dalle affiliazioni coi siti di e-commerce.

– il direttore del Foglio ha riassunto mercoledì una serie di novità introdotte dal giornale negli ultimi mesi.

– si è definita la vendita del quotidiano genovese Secolo XIX all’azienda di navigazione MSC, e la sostituzione della direttrice Stefania Aloia (che resterà al gruppo GEDI) con Michele Brambilla, 65 anni, già direttore della Gazzetta di Parma e del Quotidiano Nazionale e prima ancora vicedirettore dei quotidiani Libero e Giornale.

– c’è una battaglia legale in corso sulla futura eredità di Rupert Murdoch, proprietario di un grandissimo e potentissimo gruppo editoriale (che possiede per esempio il Wall Street Journal, Fox News, il Times di Londra), e su chi dei suoi figli governerà quest’ultimo. I giornali americani hanno protestato che i documenti sulla contesa siano tenuti riservati.

– il Fatto ha sostenuto in un articolo che i ricavi della Gazzetta di Parma siano stati usati nel 2019 dalla proprietà per i suoi interessi in altre attività imprenditoriali.

– il primo agosto il sito del quotidiano Repubblica aveva chiesto scusa ai lettori per un titolo accusato di sessismo a proposito di un risultato delle Olimpiadi.

– la Columbia Journalism Review ha pubblicato un lungo articolo sui successi del sito di informazione sulla moda Business of Fashion e del suo creatore.

– l’ultimo numero del tabloid gratuito quotidiano Evening Standard sarà distribuito a Londra il 19 settembre. Dopo la testata diventerà settimanale con il nome di London Standard : la scelta era stata annunciata lo scorso maggio.

– il direttore del Post ha condiviso su Twitter un paio di casi di articoli di testate nazionali copiati identici o quasi dal sito del Post (ma la pratica non è rara, in giro).

– c’è stato un polemico confronto tra l’allenatore della squadra di calcio della Roma Daniele De Rossi e il quotidiano Repubblica, all’inizio di questo mese (con dei precedenti). De Rossi ha accusato il giornale di avere scritto delle cose false, Repubblica ha replicato – con una “Nota della direzione” e un “Comunicato del CdR” – contestando la scelta di De Rossi di “additare” il giornalista autore dell’articolo.