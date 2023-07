De Rossi e Repubblica

Daniele De Rossi, popolare e amato ex calciatore della Roma e oggi allenatore, ha vinto una causa contro il quotidiano Repubblica , che aveva pubblicato nel 2019 un articolo considerato falso sui rapporti tra De Rossi, la sua squadra e il suo allenatore. Il sito Professione Reporter ha notato come Repubblica non abbia ritenuto di pubblicare la notizia della sentenza.