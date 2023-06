They’re hiring

In Italia è una cosa molto rara (a Charlie risulta in tempi recenti solo l’eccezione del Post, anche per diversi ruoli, e di CityNews) che le testate assumano giornalisti attraverso annunci pubblici. Invece nelle aziende giornalistiche anglofone capita con maggiore consuetudine: questo mese l’ Economist ha pubblicato una ricerca per una persona da dedicare alla copertura dell’economia britannica (anche senza esperienza giornalistica), il sito britannico specializzato sui media PressGazette cerca un reporter, BBC un giornalista video, per fare alcuni esempi.