Nel peggiore dei modi

Breve riassunto conclusivo di una storia che abbiamo molto raccontato.

La grande multinazionale Paramount Global aveva in corso una trattativa per un’importantissima e delicata fusione con la grande multinazionale Skydance Media.

La fusione doveva passare per l’approvazione di una commissione governativa statunitense, la FCC.

Il capo del governo, il presidente Trump, aveva chiesto un risarcimento di decine di milioni di dollari a CBS News – la testata televisiva posseduta da Paramount – per una denuncia ritenuta infondata da tutti gli esperti.

Trump aveva anche spesso attaccato il programma giornalistico di punta di CBS News, “60 Minutes”.

E aveva spesso attaccato lo storico programma “The Late Show” condotto da Stephen Colbert, chiedendone la chiusura.

Nelle ultime settimane CBS News aveva scelto di pagare il risarcimento, era intervenuta sull’autonomia di “60 Minutes” e aveva annunciato la chiusura di “The Late Show”.

Giovedì la FCC ha approvato la fusione di Paramount e Skydance.