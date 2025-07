Il dannato presente del giornalismo e CBS News

La notizia maggiore tra i media americani questa settimana è stata una notizia a lungo temuta da chi è preoccupato per l’indipendenza del giornalismo di quel paese dalle prepotenze della sua attuale presidenza: la grande società Paramount Global ha accettato di pagare un compenso di sedici milioni di dollari a Donald Trump in cambio del ritiro della denuncia contro la rete televisiva CBS News, posseduta da Paramount Global.

Trump aveva accusato CBS News di avere manipolato un’intervista con Kamala Harris, sua avversaria alle elezioni presidenziali del 2024, con lo scopo e il risultato di danneggiarlo. CBS News aveva sostenuto che quelli a cui si riferiva Trump fossero consueti interventi di montaggio, identici a quelli che si fanno per ogni intervista registrata del genere, e la pubblicazione delle trascrizioni originali aveva dimostrato l’assenza di deliberate censure. La denuncia di Trump era stata definita priva di fondamento dalla maggior parte degli esperti di media televisivi e di questioni legali.

Ma la forza di Trump è un’altra, ed è quella che sta esercitando in molti contesti dal suo insediamento: quella datagli dal potere della presidenza a cui è stato eletto dalla maggior parte dei votanti statunitensi. E in questo caso Paramount Global si è trovata a dipendere dalle decisioni del governo rispetto a un’operazione societaria imminente di enorme importanza per il gruppo e per le sue difficoltà economiche. Malgrado le richieste pubbliche provenienti da più parti perché non cedesse a questo ricatto – la parola suona forte, ma questo è, letteralmente – la principale azionista del gruppo, la presidente Shari Redstone, ha deciso di proteggere i propri interessi economici e di ottenere l’assenso governativo alla fusione in programma con la società cinematografica Skydance.

Al costo di accettare un intervento che di fatto consente a Donald Trump di dichiarare confermate le sue ragioni (malgrado l’accordo non preveda delle scuse da parte di CBS News, come aveva chiesto Trump), e che sancisce la dipendenza del giornalismo di CBS News dal potere politico.