Fine delle decisioni indipendenti a “60 Minutes”

C’è una grossa questione in ballo tra Donald Trump e la testata televisiva CBS News, di cui avevamo raccontato qui. Nelle ultime settimane sembrava che CBS fosse tornata a voler essere combattiva nella causa giudiziaria avviata da Trump, ma di nuovo negli ultimi giorni l’impressione di molti commentatori è stata che la presidente Shari Redstone voglia tutelare i propri interessi economici cedendo alle richieste di Trump. E un sintomo di questa indulgenza che ha fatto molta impressione nel mondo del giornalismo americano sono state le dimissioni di Bill Owens, storico produttore del programma di CBS News “60 Minutes”, forse il più famoso nell’ambito del giornalismo televisivo americano. Owens ha scritto alla redazione che “negli ultimi mesi è diventato chiaro che non mi sarebbe stato permesso di guidare lo show come ho sempre fatto, di prendere decisioni indipendenti a partire di cosa è giusto per “60 Minutes” e per il pubblico”.