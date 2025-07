La fine del Late Show

L’altra notizia della settimana che sta generando grandi dibattiti, e che riguarda ancora le relazioni fra Donald Trump e i media, è la chiusura del programma televisivo “Late show” da parte della rete CBS. È un programma storico della tv americana, negli ultimi anni condotto da Stephen Colbert, e la rete ha molto esplicitamente insistito sul fatto che la decisione di chiuderlo abbia a che fare con “problemi finanziari” e con la crisi di quel genere di talk show serali sulle tv tradizionali, e non con altro. Ma i continui monologhi anti trumpiani di Colbert, e le recenti polemiche sull’ asservimento di CBS nei confronti di Trump per un interesse della società sono le prime cose a cui tutti hanno pensato a proposito della decisione. Il “Late show” è tra l’altro quello che va meglio tra i suoi concorrenti, e per CBS annunciarne la chiusura adesso significa da una parte mostrare a Trump (che si è detto entusiasta del licenziamento di Colbert) un’ulteriore obbedienza, e dall’altra generare ogni sospetto possibile sui veri motivi: solo la prima ragione sembra spiegare la scelta di subire la seconda.