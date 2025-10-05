Bari Weiss dirigerà CBS News

CBS News è la testata giornalistica della grande rete radiotelevisiva americana CBS: che è di proprietà della società Paramount, da poco diventata Paramount Skydance dopo un’importante fusione con un altro grosso gruppo delle comunicazioni e dei media.

La fusione aveva avuto molte attenzioni – ed era stata raccontata anche su Charlie – per le implicazioni che aveva avuto sulla libertà di informazione dentro CBS News. Paramount aveva infatti ceduto a una implausibile e infondata richiesta di risarcimenti da parte di Donald Trump per non rischiare che il governo bloccasse per ritorsione il progetto di fusione. E altre decisioni all’interno di CBS News avevano mostrato un’intenzione di compiacere l’amministrazione Trump, tra molte proteste pubbliche.

La notizia che conferma questa direzione, e che solo pochi anni fa sarebbe suonata incredibile, è che Paramount avrebbe scelto Bari Weiss come nuova direttrice di CBS News . Weiss è una giornalista e opinionista di 41 anni diventata molto nota e seguita per le sue polemiche contro la presunta deriva “woke” del giornalismo americano: dopo aver lavorato al Wall Street Journal, aveva lasciato polemicamente il New York Times accusandolo di posizioni liberal sistematicamente pregiudiziali e di sudditanza nei confronti delle quote più aggressive e ricattatorie dei suoi lettori. I suoi critici la accusano di strumentalizzare queste accuse e fare del vittimismo a proprio favore e per promuovere la propria visibilità di polemista: e la notizia del suo nuovo ruolo – che sembra platealmente smentire le sue accuse che voci come la sua vengano censurate e silenziate – darebbe loro nuovi argomenti. Dal 2021 Weiss ha una sua newsletter molto seguita, che è cresciuta in un progetto di news più esteso (e che CBS News acquisirà pagandolo 150 milioni di dollari): e lei è diventata una peculiare rappresentante della categoria di commentatori che si definiscono moderatamente progressisti ma critici delle derive di estrema sinistra, e che vengono per questo adottati dal pubblico e dai giornali di destra, che diventano i loro maggiori sostenitori (e spesso ricevendone in cambio reciproche simpatie).