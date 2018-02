Il programma e le gare di oggi alle Olimpiadi invernali 2018

È iniziata nella notte tra ieri e oggi l’ottava giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, durante la quale verranno assegnate quattro medaglie d’oro — e altrettante di argento e bronzo. Tra le cose più notevoli successe quando in Italia era notte c’è stata la terza medaglia d’oro olimpica vinta dallo snowboarder Shaun White nella specialità halfpipe: la sua vittoria è importante perché è arrivata al termine di una gara condotta benissimo (White ha chiuso con un punteggio di 97.75), perché i suoi avversari avevano un’età media di 21,9 anni (lui ne ha 31), e perché solo tre mesi fa l’atleta si era procurato un brutto infortunio battendo violentemente la testa sulla neve durante un allenamento. Il secondo classificato nella finale di halfpipe è stato il forte 19enne giapponese Ayumu Hirano (ne sentirete molto parlare nei prossimi anni): anche lui ha condotto una gara incredibile, ma alla terza manche è caduto e ha lasciato a White l’occasione di vincere.

Stanotte alle Olimpiadi invernali si è vista anche la prima prova della gara a coppie di pattinaggio artistico (il programma corto) e le due coppie italiane si sono qualificate per la finale di domani (programma libero). Altri italiani oggi li vedremo nella combinata nordica (sci di fondo+salto con gli sci), nel pattinaggio di velocità (1000 metri femminili) e nello slittino doppio maschile.

Qui di seguito trovate il programma di oggi alle Olimpiadi invernali 2018: con 🎖 sono indicate le gare in cui verranno assegnate medaglie, mentre con 🇮🇹 sono indicate le gare a cui parteciperanno atleti italiani. Se volete sapere dove vedere le gare, lo abbiamo spiegato qui.

Ore 1.05

Curling – Round robin, prima giornata (maschile) 🇮🇹

Gangneung Curling

Sono in programma 12 diverse gare, la squadra italiana ne gioca due: ha perso la prima contro il Canada (5-3) e giocherà la seconda poco dopo mezzogiorno contro la Svizzera.

Ore 2.00

Pattinaggio artistico – Coppie (programma corto) 🇮🇹

Gangneung Ice Arena

Prima delle due specialità della gara di pattinaggio su ghiaccio in coppia, che si concluderà domani con il programma libero e l’assegnazione delle medaglie. Per ora in testa ci sono i cinesi Sui Wenjing e Han Cong con il punteggio di 82.39. Le due coppie italiane in gara sono arrivate al settimo e nono posto e si sono qualificate per la gara finale di domani. La coppia formata da Valetnina Marchei e Ondrej Hotarek ha raccolto 74.50 punti (nuovo record italiano), mentre quella formata da Matteo Guarise e Nicole Dalla Monica ha fatto 74.00 punti (record personale).

Ore 2.15

Sci Alpino – Slalom, prima manche (femminile) RINVIATA

Ore 2.30

Snowboard – Halfpipe, Finale (maschile) 🎖

Phoenix Park

Ci sono state le tre manche della gara di halfpipe maschile, la disciplina dello snowboard in cui si fanno salti acrobatici sfruttando una rampa a forma di tubo-tagliato-per-il-lungo, un mezzo tubo, un half-pipe. La medaglia d’oro è andata al fortissimo statunitense Shaun White, uno che i 30enni di oggi si ricordano perché circa 15 anni fa – poco più che adolescente – rivoluzionò la disciplina e da allora ha vinto pressoché ogni gara, comprese tre Olimpiadi (la prima a Torino, nel 2006). Doveva rifarsi del quarto posto delle Olimpiadi di Sochi e l’ha fatto. Oggi ha 31 anni.

Ore 4.10/8.40/13.10

Hockey – qualificazioni Gruppo B (femminile e maschile)

Kwandong Hockey Centre

Sono in programma tre altre partite dopo quella di questa mattina alle 4.10 vinta dalla Svizzera contro la Svezia per 2-1 (femminile). Alle 8.40 ci sarà Corea (squadra unificata)-Giappone e alle 13.10 Slovacchia-Russia e Stati Uniti-Slovenia.

Ore 5.45

Sci alpino – Slalom, seconda manche (femminile) RINVIATA

Ore 7.00/9.45

Combinata nordica (maschile) 🎖🇮🇹

Alpensia Ski Jumping Centre/Alpensia Cross-Country Centre

Combinata nordica, quindi sci di fondo e salto con gli sci. E si fa tutto lo stesso giorno. Oggi si è cominciato con il salto dal trampolino medio e poi ci sarà la gara di sci di fondo su un percorso da 10 chilometri. Le nuove regole – il cosiddetto metodo Gundersen – prevede che i punteggi raccolti dagli atleti con i salti (per distanza coperta e stile) vengano tradotti in tempi per frazionare le partenze della gara di sci di fondo (15 punti sono un minuto). La gara di sci è quindi a inseguimento e la medaglia d’oro va al primo che attraversa il traguardo, la partenza è prevista per le 9.45. Ci sono diversi italiani in gara: Aaron Kostner, Raffaele Buzzi, Lukas Runggaldier e Alessandro Pittin. Nessuno di loro sembra avere grandi possibilità di arrivare a medaglia.

Ore 11.00 🎖🇮🇹

Pattinaggio di velocità – 1000m (femminile)

Gangneung Oval

Ci sono 33 atlete in gara e si gareggia a coppie (tranne una, evidentemente). Non è una gara ad eliminazione diretta e le due atlete che corrono insieme non possono toccarsi come nello short track e devono rimanere nella loro corsia (scambiandola ogni giro): si prendono i tempi di tutte le atlete e alla fine si fa la classifica. Ci sono due italiane in gara: Francesca Brettone e Yvonne Daldossi.

Ore 12.20 🎖🇮🇹

Slittino – prima e seconda manche (doppio maschile)

Olympic Sliding Centre

Due atleti su ogni slittino, sempre supini e sempre con i piedi in avanti. Due manche, al termine della seconda si assegneranno le medaglie. Ci sono due squadre italiane in gara, quella formata da Ludwing Rieder e Patrick Rastner e quella formata da Ivan Nagler e Fabian Malleier.