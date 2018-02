Chi è Lorenzo Baglioni di Sanremo 2018 (non è parente di Claudio)

Lorenzo Baglioni è uno dei cantanti in gara nella categoria “Nuove proposte” al Festival di Sanremo. Non è nella categoria principale, quindi, ma nonostante questo Lorenzo Baglioni è stato uno dei concorrenti più discussi di Sanremo 2018, per due motivi: il primo è il cognome, uguale a quello del direttore e conduttore del festival Claudio Baglioni, con il quale però non ha un legame di parentela. Il secondo è la sua canzone, “Il Congiuntivo”, che si è fatta notare sia per il testo – sulla grammatica – sia per l’esibizione con quattro coristi vestiti da scolari. L’esibizione di Lorenzo Baglioni si può vedere qui, mentre questo è il video ufficiale.

Lorenzo Baglioni è toscano e ha 31 anni: da un paio è una celebrità dello YouTube italiano, specializzato in canzoni didattiche, quasi tutte su argomenti scientifici. Baglioni tra le altre cose ha insegnato per due anni matematica, materia in cui è laureato. Baglioni ha anche suonato con la “boy band” Supplenti italiani: nel 2016 fecero una canzone sulle leggi di Keplero, realizzata con la supervisione dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri (ne avevamo parlato anche sul Post). Baglioni ha anche cantato una canzone che spiega le basi della trigonometria, usata come spot per la merendina Fiesta di Ferrero.

Il 16 febbraio uscirà il suo primo disco, Bella prof!, e a marzo lavorerà in un programma per ragazzi di Sky Uno.

Il testo completo di “Il congiuntivo”