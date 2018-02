Gli orari delle gare alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang

La cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 è in programma venerdì, quando in Italia sarà più o meno mezzogiorno, allo Stadio Olimpico di Daegwallyeong. I Giochi dureranno complessivamente 19 giorni e termineranno il 25 febbraio con la cerimonia di chiusura. Le prime gare sono iniziate oggi, ma si tratta solo di alcuni turni eliminatori: le medaglie verranno assegnate da sabato. Il fuso orario italiano (CET) a quello sudcoreano (KST) sono separati da otto ore, questo vuol dire che in Italia le giornate delle gare inizieranno fra l’1 e le 3 di notte (fra le 9 e le 11 di mattina in Corea) e si concluderanno entro le 15 (le 22 coreane).

La cerimonia inaugurale di venerdì sarà trasmessa in Italia dalle 12 alle 14, lo stesso orario in cui è in programma quella di chiusura del 25 febbraio. Da sabato 10 febbraio e fino alla giornata conclusiva, le prime gare a iniziare saranno quasi sempre quelle di sci alpino e di curling mentre le gare di pattinaggio, di hockey su ghiaccio e di sci acrobatico si disputeranno per ultime, di sera (nel primo pomeriggio in Italia).

