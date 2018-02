Regole e falli del football americano spiegati, per godersi il Super Bowl

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 febbraio, quando in Italia sarà mezzanotte e mezza, inizierà la 52esima edizione del Super Bowl, la finale della National Football League (NFL), il più importante campionato di football americano al mondo. Quest’anno le due finaliste sono i New England Patriots e i Philadelphia Eagles, e la partita si giocherà a Minneapolis, in Minnesota, allo US Bank Stadium.

Negli Stati Uniti il Super Bowl è l’evento sportivo più importante e seguito dell’anno, ma negli ultimi anni ha guadagnato un certo seguito anche in Europa, dove il football è molto meno popolare. Il nome Super Bowl deriva da quello di uno stadio (“Rose Bowl”, a Pasadena) che ispirò coloro che idearono la finale. Seguire il Super Bowl non è proprio facile se non si è appassionati di football americano: sia per l’ora in cui viene trasmesso – nella notte italiana – sia per la complessità delle regole. Abbiamo messo insieme una guida per principianti con le cose base da sapere, per riuscire ad apprezzare la bellezza di quel “THUP!” di quando il lancio del quarterback viene preso da un ricevitore in volo sulla zona di touchdown.

Le regole

I falli

L’impressione è che nel football americano sia permesso tutto. In realtà ci sono diversi tipi di falli e alcuni colpi di violenza eccessiva e non necessaria sono proibiti e vengono sanzionati. C’è anche da considerare che non tutti i giocatori possono fare le stesse cose: alcuni per esempio non possono compiere i placcaggi finché la loro squadra non è passata all’azione di attacco. Altri possono compiere dei blocchi, ma solo in certe zone del campo: i cornerback, i difensori che si occupano di impedire la ricezione dei lanci, possono spingere i ricevitori solo nelle prime 5 yard dal punto dove è iniziata l’azione.