Cosa c’è stasera in tv

Come di consueto, giovedì è il giorno dei talk show politici: ce ne sono ben tre, su Rai Tre, La7 e Rete 4. Fra gli ospiti ci saranno fra gli altri Carlo Calenda, Giorgia Meloni e Alessandro Di Battista. La programmazione di stasera prevede anche dei bei film: come Pulp Fiction, che andrà in onda su TV8, o Non dico altro, uno degli ultimi film di James Gandolfini. Per gli appassionati, su Rai Due andrà in onda l’ultima puntata del reality show di Costantino della Gherardesca, Le spose di Costantino.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo 11: settimo ed ottavo episodio dell’undicesima serie con protagonista Terence Hill.

Rai Due

21.20 – Le Spose di Costantino: ultimo dei quattro appuntamenti in cui Costantino della Gherardesca e un’ospite diversa ogni puntata dovranno vivere la vita di una coppia di un paese straniero. Con lui, nella puntata di questa sera, ci sarà Valeria Marini.

Rai Tre

21.15 – M: quarta puntata del nuovo programma di Michele Santoro. Il titolo riprende quello del film di Fritz Lang, che evocava le paure della Germania al tempo dell’arrivo del nazismo. L’ospite principale della puntata di stasera sarà Matteo Salvini.

Rete 4

21.15 – Quinta colonna: nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio. L’ospite di stasera sarà Giorgia Meloni.

Non perdete questa sera – Giovedì 1 Febbraio – la nuova puntata di #QuintaColonna! Graditissime ospiti di Paolo del Debbio saranno @GiorgiaMeloni e @OriettaBerti!

Ore 21.15 su @rete4 pic.twitter.com/TO5464W97K — Quinta Colonna (@QuintaColonnaTv) February 1, 2018

Canale 5

21.11 – Che bella giornata: è il secondo film del comico Checco Zalone, che interpreta una guardia di sicurezza al Duomo di Milano che si innamora di una ragazza araba che vuole compiere un attentato nella cattedrale milanese. Uscito nel 2011, Che bella giornata andò molto bene: ancora oggi è il sesto film che ha incassato di più nella storia del cinema italiano.

Italia 1

21.25 – Iron Man: è il primo film del cosiddetto Marvel Cinematic Universe, l’ambientazione in cui si svolgono i film di supereroi Marvel. Uscì nel 2008 e piacque molto alla critica e al pubblico: fra le altre cose rilanciò la carriera di Robert Downey Jr., che interpreta il protagonista.

La7

21.20 – Piazza Pulita: il consueto programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Gli ospiti di stasera saranno fra gli altri Carlo Calenda, Alessandro Di Battista e Tommaso Cerno.

TV8

21.30 – Pulp Fiction: forse il più famoso dei film scritti e diretti da Quentin Tarantino. È una storia su più livelli di gang, sparatorie, vicende dolorose: nel cast ci sono fra gli altri John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Se ancora non lo avete visto, rimediate stasera.

Rai Movie

21.10 – Non dico altro: è il penultimo film in cui compare James Gandolfini, reso celebre dalla serie tv i Soprano; l’attore è morto nel giugno 2013, tre mesi prima che uscisse Non dico altro, in cui è il protagonista insieme a Julia Louis-Dreyfus: i due interpretano una coppia di divorziati che inizia una relazione senza sapere che lui è l’ex marito di un’affezionata cliente di lei. Il film fu molto apprezzato dai critici.

Iris

21.00 – L’altra donna del re: è un film del 2008 che racconta la storia (romanzata) del rapporto fra le sorelle Maria e Anna Bolena e il re d’Inghilterra Enrico VIII. Le due protagoniste sono interpretate da Scarlett Johansson e Natalie Portman, il re da Eric Bana. All’epoca ricevette recensioni freddine e diverse critiche per la scarsa accuratezza storica.

Cine Sony

21.10 – Paradiso perduto: è il terzo film del regista messicano Alfonso Cuarón – quello di Gravity – ed è tratto dal romanzo Great Expectations di Charles Dickens. I protagonisti della storia sono interpretati da Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow. Ai tempi ricevette recensioni così così.

Sky

Sky Cinema HD, 21.15: Hercules – La leggenda ha inizio

Sky Cinema Hits, 21.15: Hook-Capitan Uncino

Sky Cinema MAX, 21: Dal tramonto all’alba

Oppure