Il calcio italiano sta eleggendo il suo presidente

L’assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (la FIGC) — l’organo che gestisce il calcio italiano — è iniziata questa mattina all’Hotel Hilton di Fiumicino. I 275 delegati provenienti dalle leghe e dalle associazioni calcistiche italiane si sono riuniti a partire dalle 9.30 per eleggere il nuovo presidente federale, che succederà a Carlo Tavecchio, dimessosi dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali della prossima estate. L’elezione del nuovo presidente della FIGC è uno dei passi più importanti nel definire l’andamento del movimento calcistico italiano nei prossimi anni, e dato che è un movimento che fino a qui non ha saputo rimanere al passo con i tempi né con le altre maggiori federazioni mondiali, la scelta di oggi è importante e delicata.

L’assemblea è iniziata alle 11.30. La prima votazione, cominciata alle 14, si è conclusa poco prima delle 15. Cosimo Sibilia ha ottenuto 259 voti, Gabriele Gravina 188 e Damiano Tommasi ne ha ottenuti 113. Come previsto nessuno dei candidati ha ottenuto i tre quarti dei voti (75 per cento) dei 275 delegati necessari per essere eletti al primo turno. Fra poco si procederà quindi al secondo turno, dove per vincere sono richiesti i due terzi (66 per cento) dei voti.

— La diretta streaming dell’assemblea elettiva della FIGC

A dispetto degli auspici di un rapido rinnovamento del movimento calcistico dopo la storica esclusione della Nazionale dai Mondiali in Russia, il modo in cui si arriva a queste elezioni federali non è dei più incoraggianti, ed è anche esemplare dei problemi che hanno portato a questa situazione. Le divisioni fra le associazioni sono ancora marcate, su tutte quella all’interno della Lega Serie A, che oltre ad essere ancora senza presidente, è divisa anche per quanto riguarda le intenzioni di voto. Inoltre, il presidente del CONI Giovanni Malagò, che era favorevole a un lungo commissariamento, ha detto che la presenza di un unico candidato era “una condizione indispensabile per il nuovo corso della FIGC”.

Di candidati ce ne sono invece tre, con uno leggermente favorito in partenza: Cosimo Sibilia, presidente dei Dilettanti, senatore di Forza Italia e giudicato da molti in perfetta continuità con la gestione Tavecchio. Nelle ultime ore, tuttavia, sembra essere stato raggiunto e forse superato dal presidente della Lega Pro Gabriele Gravina.

I candidati: Tommasi, Gravina e Sibilia

I tre candidati in corsa alla elezioni di oggi sono Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (cioè una specie di sindacato dei calciatori); Gabriele Gravina, presidente della Serie C, e Cosimo Sibilia, presidente della Serie D.

Damiano Tommasi è stato il primo a presentare la propria candidatura e probabilmente è il più noto fra i candidati. È veronese, ha 43 anni ed è stato un buon calciatore professionista, di ruolo centrocampista, dal 1993 al 2015, la maggior parte dei quali passati alla Roma. Nel 2011 è stato eletto presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. Nonostante sia il più conosciuto, è lo sfavorito fra i tre candidati, soprattutto a causa dei suoi cattivi rapporti con i presidenti di Serie A (che lo vedono appunto come un “sindacalista”). Fino a pochi giorni fa poteva contare sul 20 per cento dei voti – quelli dell’Associazione Italiana Calciatori – e sul 10 per cento garantitogli da Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori. Ma la sua elezione è fortemente improbabile: l’appoggio degli allenatori è passato a Gravina.

Gravina ha 64 anni, è pugliese ed è a capo della Lega Pro – la Serie C – dal dicembre del 2015. È attivo nel mondo del calcio dagli anni Ottanta: è stato presidente del Castel di Sangro, capo delegazione della Nazionale italiana Under-21 tra il 2004 e il 2008 ed è docente di management, organizzazione e gestione degli eventi sportivi all’Università degli Studi di Teramo. Gravina partiva ancora più indietro rispetto a Tommasi, dato che contava solo sull’appoggio della propria lega, la Serie C, che conta il 17 per cento. La sua permanenza tra i candidati era stata messa in dubbio, ma ora è in buona posizione, dato che può contare sui voti dell’Associazione Allenatori e probabilmente anche su quelli dei calciatori, dato che Tommasi non sembra avere possibilità. A sostegno di Gravina ci sono anche alcuni presidenti di Serie B e Serie A, fra cui il presidente del Torino Urbano Cairo.

Il presidente dei Dilettanti Cosimo Sibilia ha 58 anni, è di Avellino ed è il figlio di Antonio Sibilia, storico presidente dell’Avellino Calcio. Dal 1994 è un politico di Forza Italia, per cui è tuttora senatore. È stato presidente dell’Avellino, come il padre, e della provincia irpina. È tra i dirigenti della Lega Nazionale Dilettanti dal 1994 e lo scorso gennaio ne è diventato il presidente. Da marzo a oggi è stato inoltre vicepresidente della FIGC sotto la presidenza di Carlo Tavecchio. I dilettanti, di cui Sibilia è presidente, sono la fetta più grossa fra leghe e associazioni calcistiche: valgono il 34 per cento dei voti. Sibilia ha poi il sostegno del presidente della Lazio Claudio Lotito, la persona più influente tra i club di Serie A e B.

— Chi sono i candidati alla presidenza della Federcalcio

Come si elegge il presidente federale

All’assemblea elettiva di Fiumicino prenderanno parte 275 delegati. La Serie A ne avrà 20, la Serie B 22 , la Lega Pro 56, la Lega Nazionale Dilettanti 90, l’Associazione Italiana Calciatori 52, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio 26 e l’Associazione Italiana Arbitri 9. Nel caso delle leghe i delegati sono i rappresentanti di ciascuna squadra – i presidenti o i più alti dirigenti delle società – mentre nel caso delle associazioni i delegati sono i membri eletti da ciascuna associazione secondo il proprio regolamento.

I voti sono ponderati, quindi non hanno tutti lo stesso peso, e per calcolare le maggioranze, il totale dei voti non è 275 ma 516, un numero ottenuto tramite la ponderazione stabilita in base al numero dei delegati per ciascuna categoria e alla loro importanza: 3,09 per la Serie A; 1,23 per la Serie B; 1,46 per la Lega Pro; 1,95 per la Serie D; 1,98 per i calciatori; 1,98 per gli allenatori; 1,15 per gli arbitri. Sarà eletto presidente al primo turno chi ottiene tre quarti dei voti (75 per cento), al secondo chi ne ha due terzi (66 per cento), mentre al terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta dei voti. Un sistema complesso, la cui complessità aumenta se si tiene conto che il voto è segreto e ciascun delegato può anche non seguire le indicazioni date dalla propria associazione.

Il parere contrario del CONI

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò ha sempre sostenuto che il calcio italiano andrebbe rifondato, inizialmente tramite un lungo commissariamento (dai sei mesi a un anno) durante i quali la gestione sarebbe affidata a una persona con poteri ampi e svincolata dal controllo “dal basso” degli altri organi federali. Questo non è avvenuto e Malagò ha in qualche modo tenuto le distanze dalla FIGC in questi tempi, salvo incontrare i tre candidati lo scorso 23 gennaio.

Sabato, nel corso di una conferenza stampa, Malagò ha detto: «Si è creata una situazione di totale incertezza per ciò che riguarda l’assemblea elettorale. Confermo che l’assemblea è legittimamente convocata e il CONI non ha potere nell’impedire lo svolgimento. Non si può però tener conto di tre fattori oggettivamente inequivocabili: in primo luogo l’incertezza nel voto, nessuno è in grado di avere una maggioranza importante. Ed era una condizione indispensabile per il nuovo corso in FIGC. Poi, nessuno può garantire che una volta eletto abbia poi la maggioranza in Consiglio Federale: un’ipotesi anch’essa possibile. Infine, c’è da considerare il perdurare dello stallo della Lega di A. La mia proposta era di fermare tutto e rimandare di novanta giorni le elezioni. Spero ci sia una presa di coscienza affinché non si celebrino le elezioni lunedì, come auspica il 90 per cento degli italiani. Improbabile che se ne ritiri uno e che vadano in due alle elezioni».

I programmi dei candidati

Come scrive Sky Sport, tra i punti principali di Gravina ci sono la riduzione del perimetro dei campionati professionistici, l’introduzione delle seconde squadre con dei parametri vincolanti, il rinnovamento della Coppa Italia, l’introduzione del “semiprofessionismo” e la creazione di una “task force stadi” per agevolare i beni di proprietà dei club.

Il programma di Sibilia, invece, si chiama #giochiamodisquadra e il suo obiettivo principale è coltivare e valorizzare i giovani calciatori attraverso l’istituzione delle seconde squadre. La prima questione da affrontare è l’introduzione di norme più restrittive per l’iscrizione ai campionati professionistici. Dà molta importanza alla giustizia sportiva, per cui prevede processo sportivo telematico, revisione della responsabilità oggettiva e scuole di formazione.

E infine il programma di Tommasi, che si intitola “Palla al centro”. È stato pensato e scritto intorno a cinque concetti: responsabilità, cultura sportiva, credibilità, competitività e gioco di squadra. Si legge, fra le altre cose: “Italia-Svezia ci tornerà in mente spesso nei prossimi anni e soprattutto durante la prossima estate. Sarà per il calcio italiano una pagina di storia triste e difficile da digerire, ed è per questo che tutti dobbiamo pretendere da noi stessi il massimo impegno, perché non sia un inutile boccone amaro”.

— Elezioni Figc, i programmi dei candidati: le idee di Gravina, Sibilia e Tommasi [Sky Sport]