La gara di sci più famosa e pericolosa al mondo

Da venerdì la Coppa del mondo di sci è arrivata a Kitzbühel, il capoluogo austriaco del Tirolo dove ogni anno dal 1967 si tiene il trofeo dell’Hahnenkamm, cioè il fine settimana in cui si disputano una gara di discesa libera, uno slalom speciale e la combinata che tiene conto dei risultati delle due. Le gare, tutte maschili, si disputano su due piste: la Ganslern e la Streif, entrambe situate sulla montagna che dà nome al trofeo. La Streif, dove sabato alle 11.30 si tiene la discesa libera, è ritenuta la pista più emozionante e impegnativa dello sci professionistico, nonché la più pericolosa. La partenza è situata a 1.665 metri di altitudine e da lì si scende sfiorando i 145 chilometri orari con pendenze del’85 per cento e due salti di decine di metri: un po’ come cadere nel vuoto, fra una curva in contropendenza e l’altra. Ieri il norvegese Aksel Lund Svindal ha vinto la gara di SuperG, piazzandosi davanti al connazionale Kjetil Jansrud e all’austriaco Matthias Mayer.

Da due anni la discesa libera di Kitzbühel viene vinta da sciatori italiani. L’anno scorso fu Dominik Paris mentre l’anno prima a vincere fu Peter Fill. Paris salì sul podio anche nel 2015, quando concluse la prova al secondo posto, e nel 2013, anno della sua prima vittoria. Sulla Streif hanno vinto i più grandi discesisti di tutti i tempi, da Hermann Maier a Franz Klammer. Il record di vittorie è invece dello svizzero Didier Cuche, vincitore di cinque edizioni dal 1998 al 2012.

La sola discesa libera può attrarre fino a 40.000 spettatori, assiepati lungo la pista e all’arrivo, dove gli organizzatori – più di mille – predispongono ogni anno tribune mobili da circa 10.000 posti. Se si contano tutte le gare del fine settimana, il numero totale degli spettatori può arrivare anche a sforare le 100.000 presenze. L’organizzazione delle gare a Kitzbühel costa circa 6 milioni di euro all’anno, ma si calcola che l’indotto portato alla città dalla Coppa del mondo si aggiri attorno ai 30 milioni di euro. Le gare attraggono a Kitzbühel anche numerose personalità dello spettacolo, soprattutto austriache. Fra le presenze fisse fra il pubblico ci sono l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, l’ex pilota di Formula 1 Niki Lauda e il proprietario di Red Bull Dietrich Mateschitz, che è tra gli sponsor principali dell’evento.