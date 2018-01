Cosa c’è stasera in tv

Stasera torna Alberto Angela per raccontare i siti Unesco italiani e torna Chi l’ha visto? Rai Tre. Chi è appassionato di spionaggio potrà scegliere tra una commedia (Spy) e una non commedia (Salt). Ci sono diversi altri film, non molto recenti: Caccia a ottobre rosso e Il profumo del mosto selvatico, tra gli altri. Per chi, invece, non ha mai visto insieme Batman e Superman c’è Batman v Superman – Dawn of Justice.

Rai Uno

21.25 – Meraviglie. La Penisola dei tesori: seconda puntata del nuovo programma condotto da Alberto Angela che racconta i siti Unesco italiani. Stasera si parlerà della Reggia di Caserta, delle Langhe e di Assisi.

Rai Due

21.20 – Spy: film del 2015 scritto, diretto e prodotto da Paul Feig, con Melissa McCarthy e Jude Law. Una analista della CIA si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di armi di contrabbando. Nel 2016 è stato candidato ai Golden Globe come miglior film commedia. Non ha vinto.

Rai Tre

21.15 – Chi l’ha visto?: storico programma condotto da Federica Sciarelli sui casi di cronaca italiani. Stasera si parlerà dei casi di Sofia, il cui corpo è stato ritrovato per caso da alcuni cacciatori alla vigilia di Natale, e di Carlotta Benusiglio, ex modella e stilista morta a Milano.

Rete 4

21.20 – Un’estate ai Caraibi: commedia del 2009 diretta da Carlo Vanzina e sceneggiata con il fratello Enrico. I protagonisti sono Gigi Proietti ed Enrico Brignano.

Canale 5

21.35 – Sacrificio d’amore: sesta puntata di «una romantica storia ambientata nelle spettacolari cave di marmo di Carrara che si snoda dal 1913, ultimo anno della Belle Epoque, attraverso tutta la Prima Guerra Mondiale». I protagonisti sono Francesco Arca e Francesca Valtorta.

Italia Uno

21.15 – Batman v Superman – Dawn of Justice: film del 2016 diretto da Zack Snyder basato sui personaggi dei fumetti DC Comics. Ci sono Ben Affleck, Amy Adams, Diane Lane, Jeremy Irons e Holly Hunter. E ci sono sia Batman che Superman, ma anche Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash.

La7

21.10 – Caccia a Ottobre Rosso: film del 1990 di John McTiernan con Sean Connery e Alec Baldwin, ambientato nel 1984: Ottobre Rosso è un sommergibile nucleare sovietico comandato da Ramius che tenta di avvicinarsi alle coste americane. Nel 1991 il film vinse l’Oscar per il miglior montaggio sonoro.

TV8

21.20 – Salt: film del 2010, diretto da Phillip Noyce e interpretato da Angelina Jolie nel ruolo di un’agente CIA sospettata di essere un’infiltrata sovietica.

Nove

21.25 – Il profumo del mosto selvatico: film del 1995 diretto da Alfonso Arau con Keanu Reeves che interpreta un reduce della seconda guerra mondiale che cerca di ricucire il rapporto con la moglie abbandonata cinque anni prima. Durante uno dei suoi viaggi come commesso viaggiatore accetta di farsi passare per il marito di una ragazza incinta che deve tornare nella casa del padre. E se ne innamora.

Rai Movie

21.05 – Gone. Scomparsa: thriller statunitense del 2012. Tornando a casa una sera e trovando il letto di sua sorella vuoto, Jill Parrish è convinta che il serial killer che l’aveva rapita due anni prima sia tornato. Gli investigatori della polizia non le credono e lei fa tutto da sola.

Iris

21.05 – Sleepers: film del 1996 diretto da Barry Levinson tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra. Il film si divide in due parti: l’adolescenza e la maturità di quattro amici che vivono a Hell’s Kitchen, un quartiere di New York. Ci sono Brad Pitt, Kevin Bacon e Robert De Niro, tra gli altri.

Sky Cinema Uno

21.15 – T2: Trainspotting

Sky Cinema Family

21.00 – Fuga dal Natale

Sky Cinema Passion

21.00 – Before Midnight