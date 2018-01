Uno degli sport più fotogenici al mondo

A fine dicembre è iniziato in Germania il Torneo dei quattro trampolini (Vierschanzentournee in tedesco), una delle più importanti e storiche competizioni del salto con gli sci. Il Torneo dei quattro trampolini comprende quattro gare, disputate nelle città degli sci club che lo organizzano: Innsbruck e Bischofshofen in Austria, Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen in Germania. Il torneo è iniziato il 30 dicembre e finirà il 6 gennaio a Bischofshofen. Per ora si sono svolte tre gare su quattro e in testa al torneo c’è il polacco Kamil Stoch, detentore dell’ultima edizione, che con l’ultima vittoria a Innsbruck si è aggiudicato le tre gare disputate: se dovesse vincere anche l’ultima, in programma domani, completerebbe il Grande Slam.

Il salto con gli sci viene seguito da pochi in Italia, ma è abbastanza popolare nei paesi scandinavi e in Germania, Austria e Slovenia. Gli atleti prendono velocità scivolando sul trampolino e saltano, cercando di arrivare il più lontano possibile, facendo attenzione ad eseguire correttamente tutte le fasi del salto: l’obiettivo infatti non è solo arrivare lontano, ma anche farlo bene, prendendo dei punti per lo stile del salto assegnati dalla giuria. Per questo motivo le foto che ne arrivano sono sempre spettacolari e fanno venire le vertigini, con gli atleti che sovrastano città, pubblico e montagne.