Cosa c’è stasera in TV

Stasera Juventus e Torino giocano l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia, che deciderà quale squadra incontrerà l’Atalanta in semifinale. Sugli altri canali della TV ci sono praticamente solo film, molti dei quali raccontano storie romantiche. Se preferite l’azione mettete su Rai Movie o Iris, se invece siete dei fan della sitcom Will e Grace potete guardare i primi sette episodi della sua nuova stagione, quella fatta nel 2017.

Rai 1

20.30 – Juventus-Torino, Coppa Italia 2017/18: si gioca l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia, che deciderà quale squadra incontrerà l’Atalanta in semifinale, e che è anche un derby. Stasera la Juventus, che in campionato continua a vincere, resta la squadra favorita: il Torino non sta riuscendo a trovare una continuità di risultati in Serie A, anche per via dell’infortunio di Andrea Belotti.

Rai 2

21.05 – Una notte al museo 2 – La fuga: sequel della commedia Una notte al museo, quella in cui un guardiano notturno deve gestire una serie di statue di cera che di notte prendono vita grazie a un magico reperto egizio. Il protagonista è sempre Ben Stiller e in ruoli secondari ci sono sempre Robin Williams e Owen Wilson. In questo caso nel cast c’è anche Amy Adams. Il film non è più ambientato nel museo di Storia Naturale di New York, ma nello Smithsonian di Washington, dove sono state spostate quasi tutte le statue di cera del primo film: solo che un malvagio faraone mummificato le ha prese in ostaggio.

Rai 3

21.15 – Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet: film del 2013 scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet, il regista di Il favoloso mondo di Amélie. Helena Bonham Carter interpreta la madre del protagonista, un bambino prodigio di 10 anni che dal Montana si mette in viaggio per Washington senza dire niente a nessuno per andare a ritirare un premio scientifico.

Rete 4

21.15 – Love Actually: ancora un film di Natale. Questo è la famosissima commedia romantica del 2003 diretta da Richard Curtis e interpretata da Hugh Grant (nei panni del primo ministro britannico), Keira Knightley, Bill Nighy, Colin Firth e diversi altri noti attori.

Canale 5

21.11 – Woman in Gold: film del 2015 tratto da una storia vera, quella di Maria Altmann, una sopravvissuta all’Olocausto, che negli anni Duemila fece causa al governo austriaco per ottenere la restituzione di un dipinto di Gustav Klimt che apparteneva alla sua famiglia e che era stato confiscato dai nazisti. Nel film Altmann è interpretata da Helen Mirren, il suo avvocato da Ryan Reynolds.

Italia Uno

21.20 – Will e Grace: i primi sette episodi della nona stagione della sitcom americana, quella andata in onda nel 2017 e già trasmessi da Joi in Italia a partire dallo scorso ottobre.

La7

21.10 – Vacanze romane: film del 1953, quello con Gregory Peck e Audrey Hepburn e i giri in Vespa.

TV8

21.20 – Memorie di una geisha: film del 2005 sulla vita di una geisha giapponese tra gli anni Trenta e il secondo dopoguerra.

Rai 4

21.03 – Il racconto dei racconti: film di Matteo Garrone del 2015. È il primo film in inglese del regista, ha un’ambientazione fiabesca (si vedono dei draghi, per capirci) ma non è un film per bambini. È ispirato a un’opera letteraria del Seicento, Lo cunto de li cunti, scritta da Giambattista Basile e formata da cinquanta racconti; per il film Garrone si è ispirato a tre di questi, La regina, La pulce e Le due vecchie. Nel cast ci sono Salma Hayek, Alba Rohrwacher e Vincent Cassel, tra gli altri.

Se non lo avete visto al cinema, vale la pena guardarlo anche solo per i luoghi in cui è stato girato:

Rai Movie

21.10 – Snitch – L’Infiltrato: film d’azione del 2013 con Dwayne “The Rock” Johnson che interpreta un uomo d’affari che si infiltra in una grossa organizzazione criminale per dimostrare l’innocenza del figlio incastrato per possesso di droga e condannato a dieci anni di carcere.

Iris

21.00 – 1921 – Il mistero di Rookford: film thriller del 2011 ambientato nel Regno Unito degli anni Venti. La protagonista, interpretata da Rebecca Hall, è una donna esperta nello smontare presunti fenomeni soprannaturali che a un certo punto si trova ad affrontare un caso più difficile del solito.

Sky

Sky Cinema Uno

21.10 — Mr Cobbler e la bottega magica

Sky Cinema Family

21.00 — Piovono polpette

Sky Cinema Cult

21.00 — L’uomo che vide l’infinito