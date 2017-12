Cosa c’è stasera in TV

Non è un venerdì sera di scoppiettanti programmazioni televisive, quindi se per caso siete tra quei pochi a cui manca può essere una buona occasione per recuperare Maleficent, blockbuster di grande successo: ma deve piacervi il genere. In alternativa, ci sono un film di robottoni prodotto da Steven Spielberg e Robert Zemeckis, o uno dei film più famosi (e anche scandalosi, in un certo senso) degli anni Novanta. Su Italia Uno c’è un film che si fa fatica a credere che esista, sul serio: se per caso lo vedete poi fateci sapere com’è andata.

Rai Uno

21.25 – Maleficent: film Disney del 2014 con Angelina Jolie ed Elle Fanning, reinterpretazione dark di La bella addormentata nel bosco del 1959. È stato un grandissimo successo di pubblico, alla critica è invece piaciuto così così.

Rai Due

21.20 – Real Steel: film del 2011 di Shawn Levy, prodotto da Steven Spielberg e Robert Zemeckis e con Hugh Jackman e Evangeline Lilly. È ambientato in un futuro in cui gli incontri di boxe si fanno con robottoni telecomandati. Il protagonista è un ex pugile diventato manager di questi robot, che si ritrova con un figlio da crescere.

Rai Tre

21.15 – La strada senza tasse: ultima puntata del reality show condotto da Flavio Insinna in cui i cittadini di una strada di Eboli, in provincia di Salerno, hanno portato avanti un esperimento di autogestione.

Rete 4

21.15 – Basic Instinct: film del 1992 di Paul Verhoeven, ed interpretato da Michael Douglas e Sharon Stone, tra i più celebri e citati degli anni Novanta. Racconta delle indagini sull’omicidio di un ex rock star, che si concentrano su una bellissima psicologa interpretata da Stone.

Canale 5

21.15 – Sacrificio d’amore: quinta puntata di «una romantica storia ambientata nelle spettacolari cave di marmo di Carrara che si snoda dal 1913, ultimo anno della Belle Epoque, attraverso tutta la Prima Guerra Mondiale». I protagonisti sono Francesco Arca e Francesca Valtorta.

Italia Uno

21.20 – Fausto & Furio: un film che nonostante tutto è stato fatto.

La 7

21.10 – Un povero ricco: film del 1983 con Renato Pozzetto e Ornella Muti, su un ricco ingegnere ossessionato dalla paura di diventare povero, e che su consiglio di uno psicologo vive senza soldi per un mese, per affrontare la sua fobia.

TV8

21.25 – Italia’s Got Talent, Best Of: le migliori esibizioni del talent show di Sky. L’edizione di quest’anno è stata vinta dal trio comico Trejolie.

Rai 4

21.06 – Criminal Minds: tre episodi della nona stagione della serie tv sul lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. Stasera andranno in onda gli episodi 16, 17 e 18 della nona stagione.

Rai Movie

21.10 – Dalle 9 alle 5… Orario continuato: famoso film del 1980 di Colin Higgins con Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton, che interpretano tre segretarie maltrattate da un capo autoritario e maschilista, tanto che progettano il suo omicidio.

Iris

21.00 – I nuovi eroi: film del 1992 di Roland Emmerich con Jean-Claude Van Damme, che interpreta un soldato americano della guerra in Vietnam che dopo la morte viene riportato in vita insieme ai suoi compagni da un gruppo di scienziati, per farne delle specie di macchine da guerra.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Florence

Sky Cinema Comedy

21.15 – Leoni

Sky Cinema Cult

21.15 – Cast Away