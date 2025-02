Un’altra Storia

Il Post ha raccontato il caso nato da un nuovo documentario che sostiene che l’attribuzione nota di una delle foto più famose della storia del giornalismo sia in realtà sbagliata.

“La fotografia più rappresentativa della guerra in Vietnam si intitola “The Terror of War”, il terrore della guerra, e ha al centro una bambina nuda che scappa da un bombardamento assieme ad altre persone. Fu scattata l’8 giugno del 1972 nel villaggio di Trang Bang, nel sud del paese, ed è sempre stata attribuita a Nick Ut, un fotografo dell’agenzia di stampa statunitense Associated Press che proprio grazie a quest’immagine impressionante ottenne numerosi riconoscimenti.

Secondo un documentario presentato al Sundance Film Festival, tuttavia, quella che è una delle foto più famose al mondo sarebbe stata scattata da un’altra persona: ne è nato un caso piuttosto discusso fatto di lunghe indagini, ricostruzioni divergenti e smentite”.