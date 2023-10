Un anno di Semafor

Il sito Semafor ha compiuto un anno e ha pubblicato qualche consuntivo. È un progetto giornalistico su cui c’erano state molte attenzioni fin dai primi annunci per via dei curriculum dei suoi fondatori e delle risorse economiche che erano riusciti a mobilitare: uno è Ben Smith, spesso citato anche su questa newsletter, divenuto forse il più importante giornalista che si occupa di media negli Stati Uniti, proveniente dal New York Times e prima da Buzzfeed News e da Politico, sempre con grandi visibilità; l’altro, non imparentato, è Justin Smith, che era stato CEO dell’azienda giornalistica Bloomberg.

Adesso, dopo un anno di esperimenti di articoli costruiti con scelte particolari e di newsletter, i due fondatori ripetono le loro ambizioni innovative, investono su un ritorno di autorevolezza del giornalismo competente a fronte della confusa inattendibilità dei social network e dicono di avere raccolto 500mila iscrizioni alle newsletter e tre milioni di lettori mensili.