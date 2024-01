Un altro direttore all’Espresso

Non passa mai tanto tempo senza una notizia che riguardi il settimanale L’Espresso, che non è mai un buon segno: dopo i successivi passaggi di proprietà si è dimesso il direttore Alessandro Mauro Rossi, dopo appena un anno. Il nuovo direttore è Enrico Bellavia, 58 anni, che era vicedirettore finora.

L’Espresso era stato ceduto una prima volta a primavera del 2022 dall’editore GEDI, nell’ambito delle molte dismissioni del gruppo che un tempo si chiamava proprio “gruppo Espresso” per via di una delle sue testate più importanti, e che è stato acquistato dalla famiglia Agnelli Elkann nel 2019. Il sito Professione Reporter ipotizza che le copie vendute dal settimanale siano oggi circa 10mila: fino a settembre, quando era venduto in edicola insieme a Repubblica, l’istituto ADS certificava circa 110mila copie.