Soldi che puzzano

L’attore Hugh Grant ha annunciato di avere a malincuore accettato il risarcimento di “una somma enorme” da parte dell’editore britannico News Group in cambio della rinuncia a una causa che Grant conduce da anni per le invasioni illegali della sua privacy – e di molti altri, ne avevamo scritto qui – da parte del quotidiano Sun. Grant ha scritto che avrebbe preferito concludere la causa dimostrando in tribunale le pratiche illecite del giornale e di una categoria del giornalismo britannico, ma i suoi avvocati gli hanno fatto capire che le spese avrebbero potuto essere enormi. E quindi destinerà il compenso ricevuto alle associazioni impegnate “per rivelare i peggiori eccessi della nostra stampa posseduta da oligarchi” (News Corp è di proprietà del famigerato editore australiano Rupert Murdoch). Finora News Corp ha concordato centinaia di compensi di questo genere per evitare processi.