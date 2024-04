Si vede dal Mattino

Il nuovo direttore del maggiore e storico quotidiano di Napoli, il Mattino, sarà Roberto Napoletano, e la scelta è stata piuttosto notevole per due ragioni: la prima è che all’inizio della sua lunga carriera Napoletano – che ha 62 anni – era stato a lungo al Mattino negli anni Ottanta; la seconda è che Napoletano era stato protagonista di un percorso che lo aveva portato a un ruolo di grande potere da direttore del quotidiano Sole 24 Ore, che aveva perso piuttosto rovinosamente in seguito a uno scontro con la redazione e con l’azienda legato soprattutto alle accuse di cattiva gestione delle vendite del giornale e di falsificazione dei dati relativi. Accuse con strascichi giudiziari in cui Napoletano era stato dapprima condannato e poi assolto in forma definitiva.

Nel frattempo Napoletano era diventato direttore del Quotidiano del Sud. Il Mattino è di proprietà del gruppo Caltagirone, che possiede anche il Messaggero di Roma e il Gazzettino di Venezia (ma anche Leggo, il Corriere Adriatico e il Nuovo Quotidiano di Puglia) e ha come business principale quello immobiliare e delle costruzioni.