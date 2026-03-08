Otto marzo 2026/due

L’otto marzo è una data opportuna per ricordare un dato che Charlie citò spesso in passato, e su cui non è cambiato praticamente niente in sei anni. Tra i cinquanta quotidiani italiani a maggiore diffusione e tra i più visitati siti di news (compreso il Post) ci sono solo due donne a cui è affidata la direzione: Agnese Pini (direttrice delle testate del gruppo Monrif, Giorno, Nazione e Resto del Carlino ) e Nunzia Vallini (direttrice del Giornale di Brescia).

(erano state tre brevemente, ma il Secolo XIX è tornato ad avere un direttore).