Il Toronto Star ha più di un secolo ed è uno dei due quotidiani a maggior diffusione in Canada (l’altro è il Globe and Mail, più conservatore). Ha stabilmente un paywall sul suo sito dal 2018, che limita l’accesso a buona parte degli articoli (superato un piccolo bonus iniziale per ogni utente). Questa settimana la newsletter Toolkits di Jack Marshall ha rivelato che il Toronto Star attiverà presto un’offerta di “micropagamenti” per l’acquisto di singoli articoli: ciascuno costerebbe 75 centesimi di dollaro, ma acquistandone due si avrebbe accesso a tutto il sito per una giornata. Tra le grandi testate internazionali è la prima che prova questo approccio, dopo che i micropagamenti – benché spesso richiesti dai lettori – sono stati finora trascurati dai siti di news, che ritengono siano una fonte di ricavo troppo esigua e disincentivino eventuali abbonamenti che hanno maggior valore nel tempo.