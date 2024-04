Another one bites the dust

Chiuderà Post.news, di cui avevamo parlato al momento della sua creazione, un anno e mezzo fa: una via di mezzo tra un social network e una piattaforma per la distribuzione di contenuti giornalistici basata su micropagamenti per singoli articoli. Progetto su cui ciclicamente tornano delle curiosità che ciclicamente falliscono, quello dei micropagamenti.

“Per ora i commenti sono soprattutto scettici : il sistema dei micropagamenti non conviene agli editori rispetto agli abbonamenti, per ragioni intuitive. Gli abbonamenti garantiscono entrate maggiori, garantite a lungo e con continuità, ed è persino dimostrato che molti abbonati ai siti di news continuano a pagare anche a fronte di attività scarse o nulle sui siti in questione. Per essere attraenti per gli editori i micropagamenti non dovrebbero essere troppo micro (pena il rischio Spotify: dove solo quote enormi di streaming offrono compensi validi ai musicisti), ma allora diventerebbero meno interessanti per i lettori che li chiedono, e che tendono a immaginare cifre intorno alle poche decine di centesimi per un articolo”.