Sempre più improbabili i micropagamenti

Ovvero la possibilità di acquistare singoli articoli, oppure singoli numeri dei giornali, piuttosto che abbonamenti di durate di diversi mesi o annuali. Abbiamo mostrato altre volte come, malgrado i comprensibili desideri di alcuni lettori occasionali in questo senso, non sia un modello economicamente competitivo per le aziende giornalistiche. Ma adesso a rinunciarci è stato persino il progetto che per diversi anni era stato citato come modello possibile in tutto il mondo, quello olandese che si chiama Blendle, che dopo aver chiuso il servizio nei Paesi Bassi lo ha cancellato la settimana passata anche negli altri suoi mercati americano e tedesco, dedicandosi a distribuire i contenuti ai propri abbonati. La società che ha comprato Blendle nel 2020 ha spiegato che i micropagamenti non funzionano.

Nel frattempo non si hanno notizie dell’intenzione annunciata da Elon Musk di costruire un sistema di micropagamenti per i contenuti giornalistici su Twitter: aveva detto “il mese prossimo” a maggio.