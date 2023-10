Meno fuffa ambientalista

La parola “greenwashing” si potrebbe tradurre in italiano come “ambientalismo di facciata”: è una pratica, a volte difficile da riconoscere, con cui un’azienda o un’organizzazione si promuove come attenta all’impatto delle proprie attività sull’ambiente, senza però affrontare davvero i problemi di cui è responsabile. Questa pratica e la sua pubblicità presentano una realtà fuorviante per i lettori, ed è spesso presente anche nell’ informazione, e nei giornali italiani: gran parte del lavoro di comunicazione e pubblicità di molte aziende si risolve in formule generiche sulla “sostenibilità” o in oscure certificazioni ambientali. Il sito di news americano Semafor ha scritto che le autorità di regolamentazione in diverse parti del mondo (Regno Unito, Australia, Unione Europea) stanno aumentando la loro attenzione rispetto alle accuse di pubblicità ingannevole sul clima, e questo potrebbe portare a nuove leggi e sanzioni per le aziende accusate di greenwashing: istituzioni e organi di controllo iniziano a sorvegliare maggiormente il linguaggio che le aziende usano per descrivere i loro sforzi ambientali e di riduzione delle emissioni.