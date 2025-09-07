Malle a Vogue

L’illustre rivista di moda americana Vogue ha una nuova direttrice, dopo le dimissioni di Anna Wintour, leggendaria responsabile della rivista per 37 anni. Il titolo esatto di Chloe Malle sarà in realtà “capa dei contenuti editoriali”, considerato il ruolo di comando che Wintour mantiene come direttrice editoriale di tutte le edizioni del brand. Malle ha 39 anni ed è figlia dell’attrice statunitense Candice Bergen e del regista francese Louis Malle. Finora aveva diretto il sito della testata, Vogue.com, e aveva co-condotto un podcast settimanale di moda e cultura prodotto sempre dalla rivista.

Vanessa Friedman, che è l’importante responsabile della moda nella redazione del New York Times , ha scritto un articolo per spiegare che il vecchio primato di Vogue nella promozione di tendenze e di brand si è molto ridimensionato negli ultimi anni.

Venerdì il New Yorker (che appartiene allo stesso gruppo editoriale, Condé Nast) ha pubblicato una lunga intervista del direttore David Remnick con Anna Wintour.