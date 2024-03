La realtà aumentata

Il Post ha raccontato lunedì la confusa storia della foto “ritoccata” di Kate Middleton, di cui hanno parlato i media in tutto il mondo, e in cui i media hanno avuto un ruolo rilevante.

“Dopo qualche ora dalla pubblicazione della foto, diverse agenzie di stampa internazionali molto autorevoli, come Associated Press (AP), Reuters, Agence France-Presse (AFP) e l’agenzia fotografica Getty Images, hanno rimosso la foto dai propri archivi fotografici, quelli da cui i giornali di tutto il mondo attingono per i loro articoli. Le agenzie hanno spiegato di avere preso questa decisione sospettando che l’immagine potesse essere stata modificata, e che quindi non fosse in linea con i loro standard di accuratezza giornalistica”.