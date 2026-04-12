Indovina chi viene a cena

C’è dell’agitazione negli ambienti giornalistici statunitensi intorno alla tradizionale “White House correspondents’ association dinner”, ovvero la cena dei giornalisti che si occupano della Casa Bianca e a cui abitualmente partecipano esponenti politici, membri del governo, e soprattutto il presidente degli Stati Uniti (che per tradizione tiene un discorso pieno di battute, quasi da comico). Donald Trump, fedele alla sua polemica quotidiana contro gran parte dei giornali, non ha invece mai partecipato da presidente (ma è stato preso in giro dall’allora presidente Obama, una volta), e ha spesso invitato a boicottare la cena: ma quest’anno ha annunciato che ci sarà, il 25 aprile, e ai tavoli delle varie testate saranno invitati anche diversi politici dell’amministrazione. CBS News, per esempio, ospiterà il ministro della Difesa Pete Hegseth, che è stato denunciato da gran parte delle maggiori testate per le censure e le limitazioni nei confronti dei loro giornalisti. E ci sono in giro molte irritazioni rispetto a questa occasione conviviale tra le redazioni e l’amministrazione più violentemente repressiva nei confronti del lavoro giornalistico, ma anche preoccupazioni per quello che Trump potrà dire dei propri ospiti.